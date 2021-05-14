杭州殺妻碎屍案開審　被告灑淚供述殺人動機　稱對妻子既愛又恨

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-14 16:12

浙江杭州去年7月發生一宗轟動全國的殺妻案，53歲女子來惠利離奇失蹤逾半月後，被發現是在家中熟睡之際，遭丈夫許國利殘忍殺死再分屍。 案件周五（14日）在杭州市中級人民法院一審公開開庭審理，許國利表示認罪、悔罪，並透露殺人動機，詳述與妻子積怨的種種過程。案件將擇期宣判。

案件周五在杭州市中級人民法院一審公開開庭審理。（新京報）

據檢方指控，被告許國利與來惠利因感情、經濟等方面原因產生矛盾，心生怨恨的許遂陸續購買美工刀、切割機等決意殺妻。去年7月4日晚，許國利投入安眠藥於妻子睡前飲用的牛奶，待妻子飲後昏睡之際，再以膠帶紙封口、枕頭捂壓口鼻的方式致其死亡。其後，許國利將屍體搬至廁所肢解，再分散拋棄，並向外界謊稱妻子失蹤以避偵查。7月22日，警方篩查小區化糞池發現部分人體組織，翌日許國利被緝拿歸案。

值得一提的是，期間許國利曾數次上鏡接受採訪，惟受訪過程中他的表現異常冷靜，分析妻子「失蹤」原因時更是十分自信地稱：「她出去肯定不是一個人，一個人她出不去的，按她的智商，老實說我這麼多年跟她在一起，對她的了解，她是出不去的。」事後來惠利的近親屬提起刑事附帶民事訴訟，要求許國利賠償各項經濟損失共約271萬元人民幣。

案情回顧（請點擊放大）：

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案件周五開庭審理，據許國利供述，他自己有一個分配的房子，需要夫妻共同簽字，但妻子不願，卻要他去搞定錢的部分，且房子的產權和水、電、燃氣全都是寫妻子一人的名字，因此他便長期積怨於心底。另外，二人的小女兒近年來成績滑坡較大，但是來惠利卻一直不讓許國利插手管女兒的教育問題，許為此壓力很大，心生矛盾。當談及此事時，許國利更突然落淚稱：「我愛她，可是我也恨她，沒有辦法。」

許國利進一步指，飲下安眠藥至窒息的過程中，妻子曾醒來過一次，但是沒有掙扎，只是喊了一次他的名字。此外，許國利一方當庭提出了精神鑑定，惟法院考量許的殺人過程心思縝密，並在事後進行了撒謊偽裝，且家族並沒有精神病史，故予以駁回。

許國利對指控其殺害來惠利及分屍的基本事實無異議，但辯稱工具並非為了作案特別準備，對附帶民事訴訟表示願意賠償。公訴人認為，庭上證據足以證實對許國利的指控，無需做精神病鑑定，且許屬有預謀犯罪，犯罪手段極其殘忍，社會影響惡劣，罪行極其嚴重。庭審當日中午結束，案件將擇期宣判。

（綜合報道）