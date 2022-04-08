上海華東師大疫下為留學生辦生日Party　網民斥「跪久扶不起來」

上海疫情嚴峻之際，華東師範大學為留學生舉辦生日派對，引發爭議。有網民就直斥，「跪久了扶都扶不起來」。



華東師範大學為留學生舉辦生日派對。（沸點視頻）

據網傳影片顯示，華東師範大學近日為留學生舉辦生日派對，校方為過生日的留學生準備了可樂及零食等，封閉的教室內有多人聚集。

上述事件令不少網民都為之憤怒，甚至有本校學生不滿指，學生餐食中的薯仔和蘿蔔都未去皮，且薯仔還是發芽的，懷疑有毒。

網民評論：

「難怪國人在外總被歧視，自輕自賤」。



「一等洋人毛病什麼時候改」。



「怎麼不給國內的普通學生過生日啊」。



「給主子過個生日而已，大家不要這麼狹隘」。



「建國70多年了，有些人的脊梁還是直不起來」。



華東師範大學留學生辦公室今日（8日）發布說明作出回應指，該活動由國際教育中心的在校教師自發組織，在網格化封閉管理的普陀校區留學生宿舍區域，面向部分留學生舉辦。

說明指，活動提供的可樂和小零食等，均為住校教師自己儲備。包裝袋由教師用牛皮紙袋自製而成，紙袋上有教師手寫的學生名字和生日祝福語。

說明稱，特殊時期，該活動雖然出於善意，但考慮不周，違反了學校疫情防控人員不聚集的有關規定，對此真誠道歉，並誠懇接受學校的相關處理。