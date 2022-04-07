同濟大學副校長巡視網課被誤當學生　任課老師點名提問有無聽懂

上海同濟大學疫情期間採用線上教學模式，近日的一節網課卻迎來了一名身份特殊的「學生」。



同濟大學校長進入線上課堂巡視時，被任課教師誤當成學生。（瀟湘晨報）

近日，同濟大學數學科學院教授李雨生在給學生們上網課期間，副校長顧祥林進入線上課堂巡視，結果被誤當成學生。據網傳網課錄影片段顯示，原本正在認真講課的李教授見到有生進入線上會議室，於是點名到，「顧祥林是不是有什麼話講？」，這位「同學」連忙回答，「沒有，沒有，沒有」。

感到疑惑的李教授繼續問到，「有沒有聽懂？」、「是什麼原因，是用的什麼東西，為什麼是這樣的？」，這位「同學」就說，「您繼續講，我是來聽課的」。聽到這句回答，任課的李教授才反應過來問，「您是不是我們校長？」，得到肯定答復後，李教授尷尬地笑了笑並小聲道歉。

學生記錄下網課中老師和校長的對話。（瀟湘晨報）

這樣一次小風波被不少學生記錄下來，融洽的課堂氛圍還引發網民討論：

「笑死我了，顧祥林他聽懂了」。



「不認識校長的老師一定是好老師」。



「那麼，這個題校長到底是聽懂了嗎？」。



「好學校首先得有個好校長，點讚」。



「校長應該是真沒聽懂，畢竟隔行如隔山」。



對此，同濟大學有工作人員回應證實了此事，並表示顧祥林是分管教學的副校長，負責監督教學質量。一直以來學校都有督導體系，要求對線上教學質量進行監督，保證空中課堂的質量。

同濟大學副校長顧祥林，主要從事混凝土結構和砌體結構基本理論、結構全壽命設計與維護及結構計算機仿真等方面的科學研究和教學工作。（九派新聞）

亦有學校教師說，李老師上課很專注，顧校長進入網課時可能把咪高峰打開了，李老師聽到有聲音就以為是不是學生有什麼問題，「顧校長還是很認真負責的，每個線上課程他基本都會巡一遍。他是中途進來的，李老師一下子沒反應過來是校長進來聽課，把他當同學了，因為是數學專業課，還是挺難的，所以老師會講解也很認真細緻。」