上海疫情｜阿里、美團等馳援保供應　餓了麼、盒馬等增調3千人手

上海新冠肺炎疫情持續，大為影響民眾正常生活，更有聲音反映當地「買菜難」。為助戰勝疫情，阿里、美團、京東、拼多多等互聯網平台近日紛紛馳援上海，從各地增調人員和設備以保供應，其中餓了麼、盒馬等增調3000名一線保供人員。



據《科創板日報》引述阿里巴巴集團消息報道，餓了麼、大潤發、盒馬、菜鳥等企業已積極組織符合條件的本地人員盡快重返保供崗位，並從外地調集增援力量，近期將新增抗疫保供人員共3000人。

這些人員主要是騎手、快遞員、倉店揀貨員等，其中餓了麼本地1000名騎手重返崗位，另從外地調配600人支援；大潤發從外地調配600人；盒馬增加一線人員300名；菜鳥從本地增派快遞員500名。而餓了麼還專門調度了4輛「寶寶關愛專車」，以解決「應急特需」的奶粉訂單。

美團方面，公司副總裁毛方介紹，針對市民買菜難搶菜難的問題，美團買菜在市政府的指導下上線了社區集單服務，服務以居民小區為單位，並優先覆蓋封閉小區多、配送壓力大的重點區域。松江、寶山、徐匯及普陀為首批開放的服務區域，只要社區市民在微信社群內接龍下單達到一定數量，相關商品便將在翌日統一配送至小區，並由志願者組織安排領取。而且，美團買菜還從北京、廣州、深圳等各地調配近千名熟練分揀人員馳援，解決分揀能力和配送能力的不足，並緊急從北京運來一批自動配送車，緩解配送難問題等。

而京東到家自周五（8日）起上線「保供生鮮套餐」，滿足上海市民線上買菜需求，初期日供應量1萬份，每天早上9時開售，消費者登陸京東到家APP或微信小程序搜索「上海保供店」進入相關頁面即可在線下單，日小區下單總份數達到20份及以上自動成團，物資將於翌日由達達快送集中配送到小區指定收貨地點。同時，京東生鮮與京東物流聯合成立了「生鮮商品保民生應急小組」，捐贈鮮奶、果蔬、麵點、肉類等近12萬件、總價值約400萬元人民幣的生鮮商品，全力保供市民的「菜籃子」。

拼多多方面亦於周四上線了「48小時保供套餐」，消費者打開拼多多App或小程序搜索「上海48小時」或點擊百億補貼頻道即可進入保供套餐專題頁面。

除此之外，美團外賣還成立「社區團餐」專項小組，方便市民吃飯。同一小區居民滿足一定份數即可成團，通過美團外賣的「社區團餐」入口下單集中點餐，而餐品由中央廚房統一製作，再由保供車輛集中配送，全程安全可靠。現時社區團餐已陸續開通上海全部行政區域，共覆蓋超過4500個社區以及500萬市民，截至周四（7日）美團外賣累計送出餐品7萬份。

美團近日還開通「應急幫手」服務，為老人、孕婦、殘障人士等特需人群解決困難，截至周三（6日）已收到逾2萬單需求，其中60%為嬰幼兒需求、20%為老人需求，美團已投入上百名客服專員跟進。

京東物流則攜手京東健康，致力推進「藥品求助登記平台」的履約服務，解決不少求助者的用藥需求，並以專人專車的形式將逾10萬件藥品及防疫物資送抵上海，同時還緊急調運智能快遞車抵達上海嘉定、浦東新區，為封控小區提供物資運送服務。

至於拼多多旗下「快團團」也發揮在線服務快速響應優勢，全力做好「最後100米」的居民團購服務。