上海疫情｜軍事化管理？網傳武警將接管封控社區　官方發聲闢謠

上海闢謠平台周五（8日）凌晨在微信上闢謠，否認武警將接管上海社區。同日，上海警方通報，編造相關謠言的一名男子涉嫌擾亂公共秩序被調查。



上海市網信辦和《解放日報》旗下的「上海網絡闢謠」微信公眾號公布，有傳言稱上海將要開始軍事化管理，並聲稱有武警部隊接到通知，「所有小區安排兩人站崗，杜絕一切進出」。上海闢謠平台向權威部門詢問獲悉，此傳言為不實消息，並呼籲市民勿傳謠，勿信謠。

與此同時，上海市網路訊息辦公室也在旗下「網信上海」微信公眾號上宣佈，進一步查處網絡圈群造謠行為，處理惡意傳播謠言的群組。上海網信辦解釋，他們連日來接到許多市民反映，在社交媒體特別是微信圈群中，有人大肆製造、發布、傳播有關上海市新冠肺炎防控工作的謠言和不實訊息，希望管理部門嚴肅處理。辦公室為此發布《關於進一步查處網絡圈群造謠行為的公告》。

辦公室提醒社交媒體群組的群主、群組成員，在網絡上的任何行為都應遵紀守法，當前形勢下尤其要防止傳播各類謠言和不實訊息、散布恐慌情緒，更不得編造謠言、惹是生非、譁眾取寵。他們強調，網路不是法外之地，更不應是謠言散布的温牀。

上海網信辦說，他們將繼續根據群眾舉報和網絡巡查，及時對各類謠言進行闢謠澄清，並聯合公安等部門對謠言製造者、蓄意傳播謠言者一追到底、依法懲處。同時，對於一些惡意傳播謠言的群組也將依法作出處理。他們也呼籲市民增強辨別網絡謠言能力，主動拒絕傳播謠言，共同維護健康有序清朗的網絡空間，並正告謠言製造者,「手指動一動，圈群造謠言」的行為違法違規，必將受到法律懲處。

警方通報。（「警民直通車-上海」微博）

同日中午，上海警方通報，編造相關謠言的一名男子涉嫌擾亂公共秩序被調查。

據警方稱，周四（7日），一則「武警將接管上海社區」的謠言在社交網絡平台流傳。經查，35歲男子周某某為信息發布者，其自行編造虛假信息，發佈在社交平台，擾亂社會秩序。目前，警方已依法對周某某涉嫌虛構事實擾亂公共秩序的違法行為開展調查，有關工作正在進行中。

上海疫情持續嚴峻，封城數日以來被指亂象不斷。面對物資短缺和防疫人員負擔過重的情況，日前多架次運-20大型運輸機降落在上海虹橋機場，支援上海疫情防控工作。影片顯示，運-20艙門開啟後，艙體內的雙層座椅上坐滿了解放軍。

此前4月3日，由運-20領銜的運輸機隊，將上千名醫護人員和大批防疫物資運抵上海。