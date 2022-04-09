上海疫情｜居民抗議物資短缺　胡錫進：封控是相當極端的治理狀態

上海疫情持續嚴峻，部分小區受疫情影響物資短缺，引發居民抗議高喊「發物資」。《環球時報》特約評論員胡錫進對此表示，對於如今的情況不能光講好的，要引導人們的預期對接現實情況。



胡錫進說，網上流傳的視頻顯示上海某個小區大概是保供做的不到位，居民憤怒抗議。還有某個小區的一些居民晚上從窗戶高聲喊叫，展示情緒。另外，其他城市也有唱國際歌表達不滿的視頻流到網上。

胡錫進進一步指，抗疫的時間長了，人們會煩躁，基層工作有漏洞或不盡人意的地方，就會成為情緒的引爆點。全力做好基層的保供和安撫工作因此非常重要，封控中的小區生活物資不能斷供，一時跟不上要向居民做好解釋工作，確保政府與居民之間交流的通暢。

胡錫進又說，「封控是相當極端的臨時治理狀態」，城市不是為這種狀態設計的，封控期間有一些漏洞肯定避免不了。這期間的物資供應不太可能達到城市正常運轉時的水平，對這一切應該多講，「別光講好的，要引導人們的預期對接現實情況。」

胡錫進表示，抗疫需要社會共同努力、需要個人做一些短時間的犧牲和將就。互聯網上的視頻揭示了問題，對解決那些問題有正面意義。但視頻不應在此時被一些人用來宣揚「個人利益優先」以及「個人意願優先」。抗疫致力於維護所有人的利益，它要做的是平衡。國家應建立起對疫情經濟受損者的補償機制，「這是大平衡應有的一份題中之意。」