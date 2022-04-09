上海疫情｜居民抗議物資短缺　胡錫進：封控是相當極端的治理狀態

撰文：孫聖然
出版：更新：

上海疫情持續嚴峻，部分小區受疫情影響物資短缺，引發居民抗議高喊「發物資」。《環球時報》特約評論員胡錫進對此表示，對於如今的情況不能光講好的，要引導人們的預期對接現實情況。

胡錫進說，網上流傳的視頻顯示上海某個小區大概是保供做的不到位，居民憤怒抗議。還有某個小區的一些居民晚上從窗戶高聲喊叫，展示情緒。另外，其他城市也有唱國際歌表達不滿的視頻流到網上。

胡錫進進一步指，抗疫的時間長了，人們會煩躁，基層工作有漏洞或不盡人意的地方，就會成為情緒的引爆點。全力做好基層的保供和安撫工作因此非常重要，封控中的小區生活物資不能斷供，一時跟不上要向居民做好解釋工作，確保政府與居民之間交流的通暢。

胡錫進又說，「封控是相當極端的臨時治理狀態」，城市不是為這種狀態設計的，封控期間有一些漏洞肯定避免不了。這期間的物資供應不太可能達到城市正常運轉時的水平，對這一切應該多講，「別光講好的，要引導人們的預期對接現實情況。」

胡錫進表示，抗疫需要社會共同努力、需要個人做一些短時間的犧牲和將就。互聯網上的視頻揭示了問題，對解決那些問題有正面意義。但視頻不應在此時被一些人用來宣揚「個人利益優先」以及「個人意願優先」。抗疫致力於維護所有人的利益，它要做的是平衡。國家應建立起對疫情經濟受損者的補償機制，「這是大平衡應有的一份題中之意。」

疫情｜內地多條高速封閉　包括廣州機場高速公路部分出入口外籍乘客地鐵不戴口罩稱討厭中國　杭州阿姨英文回擊「不歡迎你」疫情｜鍾南山：中國當前不適用完全開放　會在動態清零中逐步開放
新冠肺炎
上海
胡錫進
01 Video
OTT
01‌ ‌Video‌ ‌OTT
你可能感興趣