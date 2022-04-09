疫情｜內地多條高速封閉　包括廣州機場高速公路部分出入口

內地新冠肺炎本土疫情波及多地，浙江杭州、廣東廣州、陝西西安等多地近日先後出台通知，封高速路口。而據高德地圖顯示，不少一線城市附近的高速顯示管控封閉，當中不乏江蘇、上海等地。



受疫情影響，早在周四（7日），杭州市已宣布關停13條高速收費站，分別為繞城高速袁浦出口、繞城高速龍塢出口、繞城西複線樓塔出口、繞城西複線富陽南出口、杭金衢高速張家畈（所前）出口、杭長高速黃湖出口、杭徽高速太陽出口、杭徽高速頰口出口、建金高速梅城出口、杭新景高速富春江出口、杭新景高速淡竹出口、杭新景高速大同出口、千黃高速宋村出口。同日，紹興市也宣布多個高速服務區、停車區暫停關閉。

周五（8日），河南高速公路相關部門透露，根據當地疫情防控指揮部要求，大廣高速扶溝服務區、連霍高速商丘服務區、京港澳高速信陽服務區等省內37個高速服務區封閉，禁止車輛駛入。

至周六（9日），因疫情防控工作需要，廣州機場高速公路部分出入口封閉，實施臨時管控，共有6個管控點，分別為三元里站桂花崗地方路入口；白雲新城出口；新市站入口；黃石南入口；黃石南出口；新市站出口。而西安繞城高速北段內環漢城服務區（南區）、六村堡收費站、三橋收費站、阿房宮收費站入口亦暫時封閉，禁止所有車輛駛入，解除時間待定。

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此外，許多省市雖然還未就最新的高速封停情況正式出台相關通知，但據高德地圖顯示，多地高速出現封閉圖標，涉及北京、江蘇、山東、上海、安徽、河北、遼寧、陝西、吉林等地區。

據了解，內地有3000萬名貨車司機，承擔全國78%的貨運量，然而他們紛紛陷入困境，如一些地方不斷加碼通行要求，導致在高速路口長時間滯留等，也有多地拒絕上海牌照貨車進入。