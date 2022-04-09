上海疫情｜孫春蘭：促進供應產業鏈穩定暢通　盡快實現社會面清零

上海的本土疫情持續，國務院副總理孫春蘭4月8日至9日繼續在上海調研指導疫情防控工作，她強調要從嚴從緊落實各項防控措施，千方百計抓好保運保供保鏈，堅定信心，下定決心，攻堅克難，盡快實現社會面清零的目標。



國家會展中心（上海）方艙醫院日前陸續完工、分批交付。（新華社）

孫春蘭在浦東浦商曹路保供大倉調研時，察看了蔬菜品種和庫存，她說，務必加快優化機制流程，打通物資保供的「最後100米」，使生活必需品及時送抵千家萬戶；在國家會展中心（上海）方艙醫院考察時，孫春蘭要求加快入艙速度，切實強化管理，讓黨員行動起來，把患者組織起來，確保方艙醫院運行安全平穩有序。

孫春蘭指出，要深刻認識當前上海疫情的嚴峻性複雜性，爭分奪秒把各項防控措施落細落實落到位，進一步加強社區封控管控，守住大門，管住小門，做深做細群眾工作，織密紮牢社區防控防線。

4月9日起，上海再次開展一次全員核酸檢測。（新華社）

孫春蘭強調，要高質量開展新一輪全員核酸檢測，從啟動篩查直至陽性感染者被收治，強化扁平化指揮，現場集中辦公，開展合成作戰，優化各環節銜接，壓縮全流程時間，既摸清疫情底數，又盡快阻斷傳播。

孫春蘭稱，要增強保運保供保鏈的緊迫感，堅持「一盤棋」謀劃，盡快打通物流運輸和配送的堵點斷點，在做好疫情防控的同時，讓更多保供企業和人員返崗投運，有力促進供應鏈產業鏈穩定暢通。