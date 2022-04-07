上海疫情｜孫春蘭提兩大要求　包括確保城市核心功能正常運轉

上海新冠肺炎疫情持續，陽性病例持續飆升，防控形勢嚴峻。疫情持續高位增長引發高層重視，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭近日指出，要全力守護市民群眾安康，確保上海城市核心功能正常運轉。



4月7日，上海市衛健委通報，6日0時至24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例322例和無症狀感染者19,660例，其中15例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，12例確診病例和19,027例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例7例和無症狀感染者1例，均在閉環管控中發現。新增治癒出院32例。截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者超10萬例。

上海疫情持續高位增長引發高層重視。據微信公號「上海發布」消息，孫春蘭4月5日至6日在上海調研指導疫情防控工作，出席座談會、調度會，與上海官員共同研判形勢、解決問題，並實地察看港口疫情防控和航運運行、方艙醫院建設使用等情況。孫春蘭指出，「要全力守護市民群眾安康，確保上海城市核心功能正常運轉。」

孫春蘭日前在上海調研指導疫情防控工作。 （海客新聞）

自疫情爆發後，上海的防疫政策收到廣泛關注。據國家衛健委官網疫情風險等級查詢頁面顯示，截至4月6日17時，上海市共有13箇中風險地區，分佈在浦東新區、閔行區、嘉定區、崇明區以及黃浦區，全域無高風險區。

據《健康時報》梳理，目前中國多地公布的對於中、高風險區域的具體劃分標準不一，以北京為例，14天內新增2起及以上本地聚集性疫情或新增超過5例本地確診病例，為高風險地區；湖南、四川等多地則以14天內出現超過10例確診病例或發生2起及以上聚集性疫情作為高風險區判定標準；上海並未公布疫情區域風險等級劃分標準。

累計報告陽性感染者超10萬例的上海，為什麼沒有高風險區？

據上海市某區疾控工作人員4月6日表示，「按照國家規定，風險等級是否調整的依據是確診病例數量以及聚集疫情情況而不是感染者數量，結合人口規模、密度等實際，是否調整風險等級要由市疫情防控指揮部辦公室綜合評估才能確定。無症狀感染者涉及區域不劃定中高風險。」

據上海衛健委發布的數據顯示，目前上海已有的確診病例軌跡遍佈16個行政區域，其中浦東新區累計確診病例超1,000例，其餘閔行區、徐彙區、黃浦區等15個行政區累計確診病例在16例至400例不等。不過，具體病例所在小區詳情並未公布。

目前上海是怎麼劃分風險區域的？

據上海市衛健委主任鄔驚雷介紹，上海依據核酸篩查結果，實行分區分類、網格化管理，進行階梯式管控，劃分封控、管控、防範三個區。報告有陽性感染者所涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化的單元及毗鄰網格化單元為封控區；有封控小區（單位、場所）所在街鎮其他區域是管控區；浦東、浦南以及毗鄰區除了封控區、管控區以外的其他區域為防範區。

日前，上海浦東封城前夕，超市門口大排長龍。（微博@Agbert迎迎）

封控區實施「區域封閉，足不出户、服務上門」，基本上要待在家裏。感染者所涉及的樓棟實行14天的封閉管理措施（從3月28日開始計算）；封控區內的其他區域，也就是整個小區，實行「7天封閉管理+7天社區健康管理」（從3月28日開始計算），當中要開展一定頻次的檢測，封閉管理期間要嚴格落實居家隔離措施。

「這樣的劃分主要是想能夠分類管控，遏制疫情在社區的擴散和蔓延，儘量用最小的代價實現最大的防控效果，同時也希望最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響。對於封控區、管控區、防範區實施動態調整，如果在管控區、防範區發現感染者，所在區域就要提升管理等級，同時落實相應管控措施。」鄔驚雷表示。

據上海市衛健委4月6日消息，4月6日在全市範圍內再開展一次核酸或抗原檢測，在本次檢測全部完成前，全市繼續實行分區管控，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出户」。