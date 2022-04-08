關鍵時刻奔赴上海　中南海「抗疫猛將」孫春蘭的督戰腳步

上海新冠肺炎疫情的持續高危運行，輿論場再度出現對「動態清零」防疫政策質疑的聲音之際，素有「中央抗疫第一猛將」稱號的中國國務院副總理孫春蘭再度奔赴疫情防控第一線。

4月4日至5日，在上海督導疫情防控的孫春蘭，足跡從市疾控中心、集中隔離點、到在建方艙醫院、核酸採樣點、封控居民區以及市大數據中心等多個地方，期間孫春蘭明確強調，目前的疫情防控要「堅持『動態清零』總方針不猶豫不動搖。」

作為分管醫療衛生事務、排名僅次於韓正（中共中央政治局常委之一）的中國國務院副總理，孫春蘭近三年來一直奔波於中國抗疫前線督戰，成效有目共睹。

2019年年底至2020年年初，新冠肺炎疫情在中國武漢以出人意料地速度爆發。當時全球各國的醫療防疫系統對新冠病毒的特徵和防控尚處於摸索階段。2020年1月25日，中共總書記習近平主持召開的中央政治局常委會對疫情防控「再研究、再部署、再動員」，併成立了「中央應對疫情工作領導小組」，中國國務院總理李克強擔任組長。

中共中央應對疫情工作領導小組框架下設7個組，分別為：前方工作組、社區防控基層專家組、疫情應對處置工作專家組、醫療救治組、督查組、軍隊前方指揮協調組、赴西南地區工作組。孫春蘭不僅是領導小組構成成員，還是具體統籌協調7個小組工作的總負責人。

兩天後的2020年1月27日，孫春蘭臨危受命作為「中央赴湖北指導組」組長率團抵達武漢市，傳達中南海對疫情防控部署的要求，督導當地抗疫。直到4月27日新冠肺炎疫區中心武漢住院患者清零，方帶領指導組回到北京，至此，孫春蘭在武漢經歷了整整三個月的「抗疫鬥爭」。

孫春蘭的抗疫足跡（部分）：

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在武漢期間，孫春蘭曾於2020年3月5日視察武漢一社區。當時的社區基層管理人員為應付孫春蘭的檢查，臨時指揮志願者對居民送菜送肉，武漢市民在孫春蘭視察時隔窗高呼「假的」，來揭發這種弄虛作假的行為，並抗議地方官員在疫情防控期間的官僚主義，形式主義。此舉在中國網絡上引起軒然大波。孫春蘭當即要求基層管理者立即整改，實事求是，絕不允許掩飾基層管理中存在的各種矛盾和問題，切實解決民生實際問題。

另外，中央指導組成員兼國務院副秘書長丁向陽曾在2020年2月20日透露，媒體發現的每一個「應收盡收」沒有落實的問題，孫春蘭都做過指示，要求立即核實並進行救治。同年2月26日中央指導組召開的視頻會議上，孫春蘭曾指導督導加強武漢以外市州患者救治工作。

2020年5月，剛從武漢回北京不到半個月，中國東北三省疫情陸續爆發。孫春蘭5月13日結束在黑龍江的三天調研後並未回京，而是當晚直接趕赴臨省吉林，先後到吉林省舒蘭市、吉林市豐滿區實地考察社區、隔離觀察點、收治定點醫院、郵政運營中心、超市、藥店等，四天召開五場座談會，研究完善和加強各項防控工作。

之後陸續是2020年6月督戰北京疫情，7月奔赴遼寧、新疆，2021年1月多日督戰河北疫情，2021年12月至2022年1月三次實地考察因為疫情封城的陝西省會西安。2022年1月8日從陝西直接轉陣疫情正盛的河南，先後到疫情較重的鄭州市二七區和中原區、許昌市禹州市、安陽市湯陰縣，深入暴發聚集性疫情的超市、工廠、學校以及隔離場所、定點醫院、封控小區，實地了解流調溯源、社區管控、集中隔離、患者救治、服務保障等情況。2022年1月12日至17日，孫春蘭再到天津調研指導防控工作，3月13日又到再次爆發疫情的吉林……

可以說，從2020年年初至今，每每中國大陸疫情有局部爆發，都有孫春蘭的身影。

此外，為應對突發的疫情，由中國國務院32個部委構成的協調工作機制平台——國務院應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制也在2020年1月應運而生。該機制由中國國家衛健委牽頭，下設疫情防控、醫療救治、科研攻關、宣傳、外事、後勤保障、前方工作等工作組，分別由相關部委負責人任組長，明確職責，分工協作，形成防控疫情的有效合力 。

值得一提的是，該聯防聯控機制的首次會議在2020年1月20日由孫春蘭主持。有了這樣的工作機制，尤其是各司其職的多部委聯動，中國任何一地爆發局部疫情，各方都能很快被動員起來，進入戰時狀態，在最短時間內以最低成本撲滅疫情。

作為中共中央政治局委員兼國務院副總理的孫春蘭，可以說是中南海高層在疫情最前線的代表，在過去兩年多的抗疫過程中扮演了重要角色。從她的身上，外界也能夠看到中共「全國一盤棋」式疫情防控的特徵。