內地疫情｜增2.6萬宗本地個案1318宗屬確診 約9成5病例來自上海
撰文：姜庚宇
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國家衛健委周日（10日）通報，4月9日，內地新增合共26355宗本地個案，當中1351宗屬確診個案，25037宗屬無症狀感染者。
本地確診個案中，上海達1006宗，佔約7成6，其中浦東新區達到513宗、黃浦區103宗、閔行區86宗，其他13區分別6宗到45宗；浙江16宗；廣東廣州10宗；福建9宗；海南6宗；山西5宗；江蘇5宗；北京3宗；河北3宗；江西3宗；山東3宗；四川2宗；陝西2宗；遼寧1宗；黑龍江1宗；湖北1宗。
本地無症狀感染者中，上海23937宗，佔約9成6，其中浦東新區10600宗、閔行區4461宗、寶山區2207宗、徐匯區1109宗、楊浦區1037宗，其他11區分別25宗到811宗；吉林755宗；河北84宗；江蘇65宗；安徽44宗；浙江32宗；江西26宗；山東18宗；湖北16宗；廣東13宗（其中佛山8宗、深圳4宗、廣州1宗）；遼寧12宗；廣西7宗；河南5宗；新疆5宗；山西4宗；福建4宗；海南3宗；雲南3宗；四川2宗；天津1宗；黑龍江1宗。
境外輸入個案方面，共有107宗，其中確診33宗，無症狀感染者計74宗。