新冠肺炎｜北京：本輪疫情「點多面廣」　有6條京外輸入傳播鏈條

內地的新冠肺炎疫情加劇，北京周日（13日）召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，自3月7日以來，北京這輪疫情呈現點多面廣特點，出現6條京外輸入傳播鏈條，並有續發病例，發生多宗家庭感染和聚餐感染，目前正處於疫情控制關鍵時期。



北京市疾病預防控制中心副主任楊鵬表示，3月7日以來，本市累計報告30宗本土新冠肺炎病毒感染者，涉及5個區，其中一條傳播鏈條中有兩個家庭全員感染；另一條傳播鏈條中的首發病例返京後活動軌跡較多，涉及汽配城、美食城、海鮮市場等多個人群密集場所，密接人數較多，增加防控難度；還有一條傳播鏈條中的首發病例返京後聚餐引發了聚集性疫情，目前同餐10人中已有4人被確診。

楊鵬稱，市疾控中心對其中兩名感染者的樣本進行全基因組測序結果顯示，病毒均屬於Omicron（BA.2進化分支），與北京既往本土和輸入性病例的同源性較低。

楊鵬又表示，自3月12日下午4時至13日下午3時，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者8宗，其中確診病例6宗、無症狀感染者2宗；朝陽區4宗、海淀區4宗。

此外，徐和建表示，要從嚴從緊從快執行進返京各項防控政策措施。所有進返京人員要加強健康觀察，加強自律自防。對來京就醫住院者要加強核酸檢測篩查。嚴密防範密接者、次密接者等高風險人員進京。加強快遞物流消殺防疫。要做好人、物、環境同防，定點醫院、隔離酒店、機場工作人員以及跨境貨車司機等閉環內人員不能與環外人員接觸，堅決守住外防輸入防線。