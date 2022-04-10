上海疫情｜官媒斥「洋專家」反對動態清零：躺平共存是侮辱科學

國務院主辦的《經濟日報》今日（10日）發表的一篇評論文章稱，當前上海疫情形勢嚴峻，網上輿論升級，一些「洋專家」反對中國動態清零的聲音甚囂塵上。他們罔顧事實推銷「與病毒共存」論，說中國堅持動態清零不科學，試圖誘導「躺平」。

文章稱，「躺平共存是侮辱科學，動態清零才是尊重科學」。



這篇署名為佘惠敏的評論文章稱，目前上海出現部分居民食物緊缺情況，明明原因在於此前的疫情防控不力和物資配送不力，卻被共存派歪曲成防疫影響民生，「要警惕這類把抗疫與民生對立起來的因果顛倒邏輯」。

該文還寫道，目前世界上「躺平」共存的絕大多數國家，都不是先做足科學研究再選擇「躺平」共存，而是先抗疫失敗只能「躺平」，然後文過飾非炮製「與病毒共存」論來糊弄民眾宣布躺贏。這是典型的因果顛倒且雙重標準的「認知作戰」手法：對躺平共存，他們搞無罪推定，拉「科學」來洗白；對動態清零，他們搞有罪推定，用「民生」造黑鍋。

文章又反駁「Omicron死亡率比流感還低，沒必要再嚴密防控」的說法，指這種說法混淆了死亡率和病死率概念，又指在躺平策略下，Omicron的死亡率都遠遠高於流感，二者根本不在同一個數量級。

文章最後寫道，動態清零才是尊重科學。中國尊重生命、科學研判，主動選擇動態清零的防控策略，並有能力成功執行。兩年多來，中國在世界排名前列的經濟體中新冠肺炎死亡率最低、經濟發展最好，又進一步驗證了這一選擇的科學性。面對當前的上海疫情，「我們要保持戰略定力，堅定必勝信念，別被顛倒因果、混淆概念的躺平共存論帶歪了」。