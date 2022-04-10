上海昨增逾2.4萬宗本土個案　市衛健委：屬地不得阻攔康復者回家

上海市衛健委公布，上海昨日（9日）新增24943宗本地感染，包括1006宗確診個案及23937宗無症狀感染。

市衛健委一級巡視員吳乾渝介紹，至今已有11000多人出院和解除醫學觀察，屬地不得阻攔他們回家，並需配合做好康復者的居家健康監測。



吳乾渝介紹，截至昨天，已有出院患者和解除醫學觀察人員11000多人。對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔，要關心好同時配合做好他們的居家健康監測。

她指出，結合之前多輪篩查情況，全市繼續開展全員核酸檢測，將根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度的大小，按照封控區、管控區、防範區「三區劃分」原則，進行階梯式管理。

上海昨天推出全新的「核酸碼」，但有市民反映系統不穩定、長者不懂如何操作等問題。上海市大數據中心副主任朱俊偉介紹，「核酸碼」主要是協助市民在核酸採樣時快速完成登記，一次生成，可截屏保存或打印，30天有效並可反覆使用。

由於昨天系統訪問量短時間內劇增，峰值一度達到每分鐘200萬次、每秒10萬次，造成系統響應速度減慢，部分市民生碼受到影響。

考慮到市民申領「核酸碼」不同需求，上海市設計了親屬代為申請「核酸碼」功能，可為家中孩子、長者申領「親屬核酸碼」，系統自動驗證親屬關係或人工審核，一天內可完成審核。