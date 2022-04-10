疫情｜廣州宣布：明起出城需持48小時陰性證明　中小學停面授教學

廣州疫情升温，當地近日開展全員核酸檢測。廣州今日（10日）下午召開疫情防控新聞發布會，市衛健委副主任、新聞發言人陳斌宣布，4月11日（周一）零時開始，市民非必要不離穗，確需離穗憑48小時核酸陰性證明。



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當局又表示，自4月11日起，廣州全市中小學（有住宿條件和全封閉管理條件的高三除外）暫停面授教學，採取線上教學；高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。幼兒園停止幼兒入園。校外培訓機構暫停面授教學。託管機構暫停服務。高等院校實施封閉管理，學生非必要不離校。以上安排暫定實施至4月17日24時。

當局又表示，根據廣州市的規劃部署，目前正在琶洲會展中心推進建設方艙醫院，將會進一步做好疫情防控常態化工作。

此外，當局稱，根據流行病學調查，感染者大部分來自白雲區中風險地區和各類管控區域中，主要在密接、次密接或重點人群中主動排查發現，呈現出在個別工作場所、家庭聚集等特點，傳播鏈條基本清晰。但陸續排查出的感染個案也顯示，本次疫情不排除社區隱匿性傳播的可能。

當局表示，4月8日以來，廣州發生新的本土疫情，截至今天下午2時，本次疫情累計報告本土感染者23宗。從區域分布看，白雲區、越秀區、海珠區、天河區分別有19宗、2宗、1宗和1宗。