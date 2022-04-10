國務院：加快建設全國統一大市場　打破地方保護和市場分割

據新華社報道，《中共中央國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》（以下簡稱《意見》）10日（周日）發布。



報道指，建設全國統一大市場是構建新發展格局的基礎支撐和內在要求。《意見》明確，加快建立全國統一的市場制度規則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，全面推動中國市場由大到強轉變，為建設高標準市場體系、構建高水平社會主義市場經濟體制提供堅強支撐。

根據《意見》，加快建設全國統一大市場的工作原則是立足內需，暢通循環；立破並舉，完善制度；有效市場，有為政府；系統協同，穩妥推進。主要目標是持續推動中國市場高效暢通和規模拓展，加快營造穩定公平透明可預期的營商環境，進一步降低市場交易成本，促進科技創新和產業升級，培育參與國際競爭合作新優勢。

《意見》從六個方面明確了加快建設全國統一大市場的重點任務。從立的角度，意見明確要抓好「五統一」。一是強化市場基礎制度規則統一。二是推進市場設施高標準聯通。三是打造統一的要素和資源市場。四是推進商品和服務市場高水平統一。五是推進市場監管公平統一。從破的角度，意見明確要進一步規範不當市場競爭和市場干預行為。

意見又強調，要加強黨的領導，完善激勵約束機制，優先推進區域協作，形成工作合力。