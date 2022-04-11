疫情｜梁萬年：上海有能力應對挑戰　集中隔離有效阻斷病毒傳播

國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，昨日（10日）回應了現階段上海防疫抗疫形勢、「動態清零」目標實現等問題。

他表示，上海已經有效遏制感染者指數式快速上升的勢頭，但每日報告的感染者數量仍在高位，疫情形勢仍然嚴峻複雜，絕不可掉以輕心。



梁萬年表示，集中隔離在當前形勢下仍然必要。首先，Omicron傳播速度快，若無症狀感染者和輕症患者在家隔離，可能對家人造成續發性感染，導致廣泛傳播、「動態清零」時間拉長，短時間內不能達到社會面清零目標；其次，科學研究顯示，無症狀感染者和輕症患者同樣有傳染性；第三，居家隔離要有相應的隔離條件，同時監控感染者的病程。

他強調，Omicron主要是通過呼吸道傳播，但國內外眾多研究也顯示病毒可通過直接接觸傳播。若無症狀感染者和輕症患者居家隔離，下水道、通風系統等就會存在傳播風險。同時，嬰幼兒、長者、殘疾人等無法實現集中隔離，對此要由專業機構和專業人員判斷，保證其居家隔離具備相應的防護條件、能夠實現連續的病情追蹤管理。

上海市浦東新區新國際博覽中心方艙醫院N3艙，有家長與孩子一起接受治療。（中新社）

上海市連續多天報告的感染者數量過萬。他指出，主要原因包括全市進行抗原檢測和核酸檢測，通過主動應對，將以前沒有發現的感染者找出；上海市疫情存在廣泛的社區傳播，必須靠主動篩查才能發現。每天報告的數字說明全域靜態管理和篩查發揮作用，說明目前上海市疫情處在膠著的高位平台區。

當前，上海市實行全域靜態管理。上海市委市政府已經按照國家有關防控標準和規範研究解封標準，按照相關要求，在一個區域中，把社區分成封控區、管控區、防範區。當社區一個個解封後，城市面就會解封。

快速篩查轉運是關鍵

梁萬年認為，從疫情防控的角度來看，解決堵點、難點、重點的問題，要做好幾項工作。首先，要快速將感染者篩查出，轉運到定點醫院接受治療；其次，通過精準的流行病學調查把密切接觸者、次密切接觸者找出來，快速轉運到相應隔離點；第三，堅持「外防輸入、內防反彈」和「動態清零」，屬地、部門、單位、個人形成合力抗疫。

當前，上海市實行全域靜態管理。（中新社）

上海疫情防控面臨的風險和挑戰

梁萬年表示，抗疫是個系統工程、重大工程，要堅定邁向「動態清零」的目標。第一，如何真正實現「床等人」，對診斷出來、篩查出來的感染者，不論是方艙抑或定點醫院，都要有足夠床位收治。

第二，要強化閉環管理，強化各項防控措施的落實，把學校、養老院、兒童福利院、精神病院等機構作為重中之重加以防守，要嚴防死守，切實制定好各種預案，把各項防控措施真正落地，實行閉環管理。

第三，要特別關注長者、兒童、患有基礎疾病人員的疫情防控，例如進一步強化長者的疫苗接種，尤其是強化全程疫苗接種率來降低重症率和死亡率，有效的疫苗接種可以有90%以上的效率來防止重症和死亡。

第四，關注保障上海城市正常運行的人員，包括速遞員、交通運輸行業人員、醫務人員等，確保他們不被感染，一旦感染能夠快速發現。同時，要確保兒童免疫規劃、婦幼衛生保健等工作按照程序和要求執行。

當前，上海市也面臨外防輸入的挑戰，每天都有許多境外航班飛抵，外防輸入工作不能放鬆，始終要堅持人物同防。梁萬年表示，上海是有能力來應對這些挑戰，只要統一到「動態清零」的總方針下，保持不動搖、不放鬆，就一定能夠戰勝疫情。