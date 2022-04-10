上海疫情｜四葉草方艙陸續完工提供5萬床位　設碌架床和無線網絡

上海疫情持續，該市規模最大的方艙醫院——國家會展中心方艙醫院（又稱「四葉草」方艙醫院）投用。據上觀新聞報道，該方艙醫院3號館上周六（9日）完工交付，意味着部分區域已經改建完成，醫療隊也已入駐並接收患者。



據報道，上海集中隔離點醫療救治組組長、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真領銜醫療管理團隊，繼世博展覽中心、新國際博覽中心等多個大型方艙醫院建成交付之後，於4月6日上午率管理團隊又開拔至國家會展中心方艙醫院開展改建工作。

該場館改建要在短短4日內「變身」，時間緊、任務重。最早的設計方於3日晚接到指令，4日完成總體初步方案，5日現場設計、協調推進，40餘名設計師在現場連軸轉。為了趕時間，設計、施工同步，「四葉草」的「四片葉子」、8個展館委派給4家承建方，陸續進場施工，將建設工期定在4日。

報道指，整個「四葉草」最多時，有近3萬名管理人員和作業人員同時在場。第一日完成地面鋪設，第二日完成隔斷搭建，第三日和第四日完成水電作業及「三區兩通道」（清潔區、污染區和半污染區，醫務人員通道和患者通道）搭建和通風系統作業。

在完工交付的「四葉草」方艙醫院3號館內，雲端智能服務機械人已經就位，將為收治在這裡的患者提供多種服務。部分床位採用了碌架床，床上用品都已經鋪設完成，目的是一家三口可組成家庭區或親子區，讓父母和孩子一起治療休養。目前，這也是上海唯一一個設有碌架床的方艙醫院。

在生活用品方面，床邊櫃子上的臉盆裏備有毛巾、牙刷、口罩、消毒濕巾、肥皂、洗手液、漱口杯和拖鞋，還有為睡眠質素較差的感染者準備的耳塞。管理團隊負責人提到，「床上的枕頭、被縟等均準備完畢，請入住的市民朋友們不必擔心，也不必攜帶重復的物品。」同時，部分場館已開通流動Wi-Fi，為大批量入住人員提供通訊服務。

負責人表示，目前，3號館、4號館的兩個病區均已交付並啟用，於昨晚收滿了4000餘名感染者；同時，5號館、6號館也正在啟用倒計時中，兩館的四個病區將分別至少收治3000人，盡力加快速度滿足轉運需求。