上海疫情｜郎咸平98歲母就醫苦等核酸報告4小時後離世：深感震驚

上海近日為應對疫情而採取嚴厲的封控措施，活躍於內地財經媒體界的著名經濟學者郎咸平及其98歲母親居於上海，網上流傳郎咸平的母親過世的消息。

郎咸平今天（11日）在微博發文證實，他的母親有腎臟衰竭問題，求醫期間因為等不及核酸檢測報告結果出來，在一家三甲醫院的急症室門口等待4小時後過世，他也因封城而未能見上母親最後一面。



郎咸平在微博發文證實，他的母親求醫期間因為等不及核酸檢測報告結果出來，在醫院急症室門口等待4小時後過世。（郎咸平@微博）

郎咸平在微博描述，他的98歲母親身體器官都不太健康，這次腎臟有一點點衰竭，按照過去的診斷，只要打一針就會好。

郎咸平稱，因為上海嚴格規定必須要做核酸檢測後才能就醫，其母親在一家三甲醫院（三級甲等醫院，即內地最高等級的醫院）當場做核酸檢測，但4小時後也未能出結果，他形容稱「我深感震驚」，結果其母親在急症室門口等待了4個小時後過世。

郎咸平又稱，他想去見母親最後一面，但由於小區遭封閉，「花了相當多的時間和有關部門溝通才允許我去醫院」。但他站在馬路上時叫不到滴滴網約車，因為封控他最終沒有見到母親最後一面。

郎咸平表示，他和哥哥郎咸白因此都很悲痛，又指悲劇本來是可以避免的，他希望這悲劇可以不要再發生。

根據資料，郎咸平為香港中文大學榮譽教授，曾擔任世界銀行公司治理顧問，亞洲開發銀行的中國銀行改革治理顧問。郎咸平在內地主持過多個財經電視節目，於2010年被選為「2010中國互聯網九大風雲人物」之一。