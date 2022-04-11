疫情｜胡錫進：推進國產特效藥研製　都吃輝瑞「從長遠看不現實」

內地疫情嚴峻，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進9日撰文稱，要總結上海和吉林形成大規模傳播的教訓，決不能「躺平」也不能靠輪流封城過日子，又指內地需要新的突圍，要探索動態清零的新方法新工具。



文章表示，上海和吉林形成大範圍感染，但死亡和重症極少是個強烈信息，驗證了內地疫苗防重症和死亡的有效性。內地必須加快疫苗接種，盡量形成疫苗加強針的全覆蓋，這項工作迄今沒完成是令人遺憾的。

文章又稱，要緊急推進國產治療新冠肺炎特效藥的研製和審批上市，不能再拖。中國人都吃輝瑞的特效藥（Paxlovid），從長遠看這不現實。另外，檢測手段要更新、便捷化，使密集抽查和在家中自檢成為可能。

文章又指，不能放棄陽性輕症、無症狀以及密接居家隔離的嘗試。把集中隔離和建方艙醫院佔用的大量資源進行轉化，用來監督落實居家隔離，使每一例居家隔離都執行到位，應是完全做得到的。

文章還表示，要加強社會基層動員應對緊急事態的能力，基層組織的帶動作用和志願者隊伍的籌建上場在需要時能夠爆發出來。

文章最後稱，如果這些方向都能推進，防疫的面貌就會發生一些變化，人們的認識會跟著變化，對新冠肺炎的恐懼將減少，城市做封控決策的社會環境也會改變。數據將進一步積累，如果重症和死亡病例的個別化成為穩定趨勢，國家調整防疫方式就將獲得寬裕的空間。