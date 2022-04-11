上海疫情｜吳尊友：連續開展全民檢測　最快十天實現社會層面清零

上海疫情形勢嚴峻，連日來每天的新增感染者都超過2萬宗，該市宣布將再開展一次全員核酸檢測。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，對於具有2700萬人口的超大城市來說，若在2至3天內完成一輪全市範圍內全員核酸檢測，連續開展3至4輪全市全員核酸檢測，理論上可在10天至兩周就能實現社會層面疫情清零。



4月8日，吳尊友在微博發文稱，連續的核酸檢測是為了篩查尚未排毒、核酸暫時呈現陰性的感染者；持續的開展第二輪、第三輪、第四輪篩查，理論上10天至兩週就能實現社會層面疫情清零。

當疫情出現廣泛的社區層面傳播後，要實現社會層面清零，全員核酸檢測是最有效的策略措施。以清零為目的的核酸檢測，一要快，二要全。

他介紹，Omicron的平均潛伏期為3天，確診病例一般在首次出現症狀前1至2天就開始向體外排出病毒。若有人與新冠感染者接觸、被感染，在當天甚至翌日的核酸檢測基本是陰性，第三天的核酸檢測結果才有意義。

吳尊友解釋，當完成第一輪全員篩查，受到感染且已向體外排毒的感染者都能被篩查出來，但尚未向體外排毒的感染者，會呈現核酸陰性結果，若不能及時發現，將會發展成為向體外排毒且具有傳染性的感染者，繼續在社區傳播病毒。

因此，必須緊接開展第二輪全員篩查，在感染者將病毒傳染其他人前將其篩查出來，切斷傳播。由於核酸檢測超敏感，只要咽喉部位有病毒，一般來說都能檢測為陽性。若感染者核酸檢測為陰性，其在24小時內通過呼吸或講話，將病毒傳染給別人的風險幾乎可以忽略。