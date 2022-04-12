紀念中美並肩抗戰　秦剛穿美國飛虎隊夾克講話：中美應合作共贏

「銘記英雄—紀念飛虎隊80周年及二戰時期美國援華空軍歷史圖片展」4月9日在美國國家航空航天博物館開幕，中國駐美大使秦剛身着飛虎隊夾克在開幕式發表講話，指中美唯一正確的選擇是相互尊重，和平共處，合作共贏。



據官媒新華社報道，此次圖片展由中美航空遺產基金會、美華友好協會、美國亞太裔公共事務協會聯合主辦，中國駐美大使館協辦。美國前軍官、飛虎隊老兵以及後代等100餘名美各界人士出席活動。

中國駐美大使館官網10日發布通稿，指秦剛9日出席上述活動時，收到兩名「飛虎隊」老兵贈送的飛行皮夾克，秦剛之後穿著夾克發表演說。他在演說中指「飛虎隊」故事傳頌中美並肩作戰的壯舉、守望相助的情意，和歷久彌新的情誼。話鋒一轉，他強調81年後的今天，中美早已利益交融，但雙邊關係卻面臨前所未有的挑戰。

使秦剛（中）日前出席二戰期間美國支援中國的「飛虎隊」紀念活動時，身著「飛虎隊」飛行外套。（中國駐美大使館網頁）

秦剛說，中美要衝突對抗或和平共存，要零和博弈還是合作共贏，是世紀之問。他主張中美唯一正確的選擇是相互尊重，和平共處，合作共贏，「書寫更多像飛虎隊一樣的合作故事，為兩國人民創造福祉，為世界帶來和平與繁榮。」

「飛虎隊」全稱為「中華民國空軍美籍志願大隊」，為二戰期間由美國退役飛官陳納德（Claire Lee Chennault）率領的美籍志願飛行員組成，為抗日戰爭做出極大貢獻。