極端天氣｜重慶颳風打雷下暴雨　河南落冰雹大風啟動4級應急響應

4月11日晚間，重慶多地開始出現雷電、大風、冰雹、短時強降水等強對流天氣。許多民眾上傳，大風吹倒路樹桌椅的影片。據了解，從4月11日晚間到4月12日凌晨一時30分，重慶多個區縣發佈了總計42個氣象預警，內容涵蓋大風、暴雨、雷電、冰雹等。



重慶市氣象台4月11日晚間10時發佈「大風黃色預警信號」，受雷雨天氣影響，預計4月11日22時至12日8時，潼南區、合川區等地部分地區將出現8到9級陣風，局地可達10級以上，局地伴有冰雹。



重慶廣電「第一眼」指出，11日晚間到12日早晨，渝北迎來今（2022）年最強陣風，高達10集，渝北多地出現行道樹倒伏事故，導致道路通行受阻，目前當地交通部門正積極搶修。此外，亦有許多重慶民眾上傳11日深夜到12日清晨路樹被大風吹倒的景象。此外受強對流天氣影響，亦有雷電、冰雹等現象。

重慶網民紛紛評論，「活了20幾年，第一次見到這樣厲害的風」、「我說怪不得我們這樣熟睡的人會半夜起來關窗」、「昨夜妖風凋碧樹」、「閃電打得好像有人在渡劫」、「最近的天氣是越來越極端了。」

除重慶外，河南新鄉11日晚間也打雷更下起冰雹，多地也颳起大風。4月11日河南省氣象局下午5時也啟動重大氣象災害（大風）IV級應急響應。

預警指出11日傍晚起，河南省大部分地區將迎來新一輪冷空氣，該股冷空氣主要以大風為主，將從11日夜裡持續到13日白天，全省偏北風5到6級，陣風8級左右。11日，平頂山、信陽、鶴壁等河南多地已經發布了40餘條大風藍色預警，河南省的大風天氣也會持續到13日。