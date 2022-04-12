遼寧男孩居住小區被封控　犯甲溝炎走不了路　修腳師免費隔門修腳

上周六（9日），遼寧瀋陽一名男孩將腳伸出門外，修腳師傅隔著鐵門為其修腳。



據內地傳媒《沸點壹刻》報道，男孩的母親金女士稱，所在的小區還是封控管理狀態，但是當天孩子的甲溝炎犯了，走路非常的疼，自己就聯繫了剛剛解封的一位修腳師傅。

修腳師傅隔著鐵門的縫隙，把孩子的腳給修了，而且還沒有收錢。

另據《梨視頻》報道，去年有瀋陽大學生傳承百年修腳術當修腳師，並倡導大家重視足部健康問題。

隋新是瀋陽隋氏修腳術第四代傳承人，傳至他這一代已經140年了。大學畢業後繼承家業當修腳師。他稱家裡獨門絕活修腳八術，分別是片、錛、斷、劈、整、挖、起、撕。平時足部不被重視，但足部支撐身體重量需要減壓。

據內地《商訊》雜誌報道，修腳行業歷史悠久、文化底蘊深厚，當中瀋陽隋氏修腳術入選了市級非物質文化遺產。中商聯沐浴委修腳分會高廣東表示，中國修腳有3200多年的歷史，是中醫外治的一個組成部分，它採用中國傳統醫術和刀法相結合治療各種腳病，與中醫的針灸、按摩並稱為中醫外治的「三大國術」。

據深圳羅湖區衛健局，足甲溝炎主要發生在踇趾，它是由多種病因組成，其中主要因細菌引起，常見於剪指甲過深引起側甲緣刺入側甲溝引起甲側壁感染；真菌感染引起的趾甲增厚側甲緣內捲。

健康局表示，甲溝炎基本上發生在足踇趾，原因是足踇趾運動行走時是足趾中負重最大的，皮膚及甲下組織有一個向上的壓力，而趾甲前緣有向下的壓力，在趾甲前端兩側形成負荷區。如果此時趾甲剪的過短，邊緣呈銳角，或趾甲內捲生長等，會導致趾甲切割甲溝側壁，出現傷口，此時如果被水或灰塵污染，就會感染發炎。甲溝炎貌似小病，其實復發率很高，每次復發都給下一次治療增加困難。

網民表示：

「雖然是好事，但是我想說修腳師傅有行醫執照嗎，器械徹底消毒了嗎？萬一修壞了怎麼辦？甲溝炎最好找醫生幫你看！」

「甲溝炎得了十多年了，醫院就是拔，還是去店裡修好點，一年去個三四次。」



據遼寧衛健委通報，昨日（10日），遼寧省新增1宗本地確診個案，為瀋陽市報告；新增12宗本地無症狀感染者，其中瀋陽市報告9宗。