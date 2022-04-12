海底撈轉型賣飯盒價格低至11元？　業界：疫情後或暫停提供快餐

網傳內地火鍋店巨頭海底撈轉型，開始做外賣快餐，一個飯盒的價格低至11元（人民幣，下同）。

有業內人士認為，受國內疫情影響，海底撈才轉型做快餐飯盒，待疫情結束後，外賣飯盒或將暫停。



《大河報》報道，在鄭州海底撈凱旋店，不少人到店購買飯盒。海底撈出售的飯盒是套餐形式，價格介乎11至15元，其中一個套餐包含蕃茄炒蛋、雞翼和白飯，另外附帶一份粥和一個橙。

大堂經理王亞瓊稱，飯盒採取定制形式，主要是解決因疫情原因門店周邊的市民需求，「我們實行的是訂餐制，在微信朋友圈發布菜品預定，根據訂餐人數製作快餐份數，基本上是熟人的『訂單制』」。

有傳海底撈開始賣快餐，她解釋是大眾理解有偏差，海底撈是在員工餐的基礎上延伸，是為了方便周邊寫字樓上班一族的就餐需要，周一至周五的供應量較多，每天約300份；周六、周日購買飯盒的消費者相對較少，每天供應約100份。

海底撈總部相關負責人稱，3月中旬，海底撈凱旋廣場店的客流量因疫情受到影響。考慮到門店周邊是辦公區和商圈，上班族較多，才萌起為市民提供快餐飯盒，「他們中午也有快餐的就餐需求，海底撈本來也要做員工餐，就想着能不能員工餐多做一些，作為簡餐提供給周邊上班的人」。

3月21日，海底撈凱旋廣場店開始在午餐時段賣飯盒。前述負責人介紹，從製作、打包、售賣，高峰期時大概需要7、8個員工，店內會提前準備好套餐，顧客隨買隨走。

有餐飲業界人士認為，海底撈是一家專注火鍋的餐飲企業，外賣飯盒或只是個別門店的一種臨時性、靈活的措施，並不代表海底撈未來全面轉到賣簡餐盒飯。

在疫情之下，餐飲業也催生多元化發展，其中預製菜被認為在未來將會形成萬億市場規模的賽道。有業內人士稱，預製菜大規模銷售會極大考驗企業生產能力、資金實力以及冷鏈技術等，食品企業具備一定優勢。