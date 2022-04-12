俄烏衝突｜美媒稱中國伺機向俄索爭議領土　中方：威脅論翻版

日前，美國《國會山報》發文稱，俄烏衝突發生以來，俄在經濟上對華倚重和依賴不斷加大。而中國正在對俄採取「長競爭（Long Game）」策略，期待衝突結束後俄方可能將大部分遠東地區領土「出租」甚至「出售」給中國。

對此，中國外交部發言人趙立堅周一（11日）表示，這實際上是「中國威脅論」的翻版，其根本目的就是要離間中俄關係。



趙立堅說，注意到有關報道，建議有關傳媒認真讀一讀去年剛剛延期的《中俄睦鄰友好合作條約》，雙方明確表示已經徹底解決歷史遺留的邊界問題，互不存在領土要求，致力將兩國共同邊界打造成永久和平、世代友好的紐帶，「20多年來，我們是這樣說的，也是這樣做的」。

他重申，「中俄不謀求黨同伐異的『小圈子』，更不吃離間分化的那一套，中俄關係能經受住國際風雲變幻新的考驗。我們奉勸某些人不要再炒作所謂中俄領土問題的『冷飯』。這種謠言在中俄兩國沒有市場，也絕不可能得逞。」

烏克蘭局勢：圖為2022年4月11日，烏克蘭基輔郊區一名男子走過一個存放被燒毀的武裝車輛和汽車的倉庫。（AP）

他續指，烏克蘭問題有着複雜歷史經緯。中方始終本着客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主地作出判斷，闡述主張。中方雖然不是當事方，但一直致力於勸和促談，為推動危機和平解決發揮建設性作用。他又批評「某些西方大國」一方面忙於火上澆油，不斷製造新的分歧，同時又將烏克蘭危機與中俄關係掛鈎，企圖藉此實現其不可告人的戰略目的，「這不是一個負責任大國應有的做法，我們對此堅決反對」。