俄烏衝突｜美媒稱中國伺機向俄索爭議領土 中方：威脅論翻版
撰文：施予
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日前，美國《國會山報》發文稱，俄烏衝突發生以來，俄在經濟上對華倚重和依賴不斷加大。而中國正在對俄採取「長競爭（Long Game）」策略，期待衝突結束後俄方可能將大部分遠東地區領土「出租」甚至「出售」給中國。
對此，中國外交部發言人趙立堅周一（11日）表示，這實際上是「中國威脅論」的翻版，其根本目的就是要離間中俄關係。
趙立堅說，注意到有關報道，建議有關傳媒認真讀一讀去年剛剛延期的《中俄睦鄰友好合作條約》，雙方明確表示已經徹底解決歷史遺留的邊界問題，互不存在領土要求，致力將兩國共同邊界打造成永久和平、世代友好的紐帶，「20多年來，我們是這樣說的，也是這樣做的」。
他重申，「中俄不謀求黨同伐異的『小圈子』，更不吃離間分化的那一套，中俄關係能經受住國際風雲變幻新的考驗。我們奉勸某些人不要再炒作所謂中俄領土問題的『冷飯』。這種謠言在中俄兩國沒有市場，也絕不可能得逞。」
他續指，烏克蘭問題有着複雜歷史經緯。中方始終本着客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主地作出判斷，闡述主張。中方雖然不是當事方，但一直致力於勸和促談，為推動危機和平解決發揮建設性作用。他又批評「某些西方大國」一方面忙於火上澆油，不斷製造新的分歧，同時又將烏克蘭危機與中俄關係掛鈎，企圖藉此實現其不可告人的戰略目的，「這不是一個負責任大國應有的做法，我們對此堅決反對」。