俄烏局勢｜人民日報發文批歐洲軍援烏克蘭　致局勢轉寰更困難

烏克蘭局勢持續引發外界關注，官媒《人民日報》10日（周日）發表署名為「鐘聲」的評論文章，批評美歐軍援烏克蘭，指歐洲國家「跟隨美國輸送彈藥、升級制裁」、搞陣營對抗，只會讓烏克蘭局勢轉圜更加困難，遭殃的將是歐洲老百姓。



《人民日報》近日發表「從烏克蘭危機看美式霸權」系列文章，本次發表的文章題為「追求絕對安全只會強化安全困境」。文章稱，北約持續推進五輪東擴，烏克蘭危機是北約「放任冷戰思維、製造衝突的最新例證」。歐洲國家迫切需要正視「被美國戰略捆綁的後果」。

文章稱，冷戰結束後，美國和北約「極度膨脹」，以「追求自身絕對安全」為目標，持續推進五輪東擴，甚至在經濟、金融、文化等領域推行「泛安全化、泛政治化、泛軍事化」等作法，為歐洲安全「埋下了嚴重隱患，造成了集體不安全狀態」。

文章又說，北約的舉動「正在增加戰爭升級的風險」，與包括歐洲國家在內的國際社會普遍期待的重建和平目標相去甚遠。而北約不斷「遞刀子」，反映的是「美國這個域外力量隔岸觀火、伺機漁利的戰略圖謀」。

文章稱，烏克蘭危機的根源是歐洲長期積累的地區安全矛盾，治本之策是「照顧『有關各方』的合理安全關切」。面對烏克蘭危機日益明顯的外溢效應，歐洲國家迫切需要正視「被美國戰略捆綁」的後果，做出冷靜理性分析。

文章指，「跟隨美國輸送彈藥、升級制裁」、搞陣營對抗，只會讓烏克蘭局勢轉圜更加困難，只會給國際和平穩定製造更多風險，遭殃的將是歐洲老百姓。