俄烏局勢｜人民日報：美國將經濟武器化必將反噬其身

4月6日（周三），官媒《人民日報》發表署名為「鐘聲」的評論文章稱，美國操弄經濟和金融霸權，打着「規則」旗號破壞國際秩序、製造對抗和分裂，企圖藉機漁利，既不負責任也不道德。



《人民日報》近日發表「從烏克蘭危機看美式霸權」系列文章，本次發表的文章題為「將經濟武器化必將反噬其身」。文章稱，當前，世界各國既要應對新冠肺炎疫情，又要保經濟保民生，已經十分困難。美國不顧全球穩定和各國民生，對俄羅斯實施一系列單邊制裁，並威脅強迫他國遵守美國單邊制裁措施。美國將經濟武器化，大搞經濟霸權主義和金融恐怖主義的行為，引起國際社會普遍擔憂和許多國家的反對、抵制。

俄烏衝突爆發後，美國極力避免直接軍事捲入，卻通過大規模軍援以及釜底抽薪的制裁措施，對俄羅斯發動了一場混合式戰爭。美國不僅對俄羅斯政府官員等實施制裁，還將俄多家銀行排除在環球銀行間金融通信協會系統之外，凍結俄羅斯央行資產，對俄金融機構實施全面封鎖制裁，對俄企業和實體實施新的債務和股權限制，針對俄一半以上的高科技產品進行出口管制，禁止進口俄羅斯石油和天然氣等。事實證明，美國前所未有的制裁力度，並不是為了停火止戰，而是和軍事援助的目的一樣，從軍事和經濟兩個戰線消耗俄羅斯。

文章稱，3月29日，俄烏新一輪談判釋放積極信號，但美國及其盟國仍表示將繼續加大對俄羅斯的制裁。可以說，烏克蘭危機讓世界再次看清了美國這一「制裁超級大國」為維護霸權不擇手段、罔顧世界人民利益的真面目。美國大搞經濟霸權主義，實施全方位、無差別制裁，令世界經濟遭殃、老百姓受罪。

文章又稱，美國大搞金融恐怖主義，肆無忌憚地在全球「薅羊毛」「割韭菜」，加劇了全球貧困和不平等。歷史上，拉美國家陷入中等收入陷阱、日本經濟危機、東南亞金融危機等，背後都有美國金融霸權在作祟。過去20年，美國實施的制裁數量增長了10倍，經濟和金融制裁是慣用伎倆。

文章最後又稱，美國大搞經濟霸權主義和金融恐怖主義，必將反噬其身。如今，更多國家在考慮建立獨立的清算通道。有專家指出，一個長期讓美國受益的貨幣制度正慢慢出現裂縫，烏克蘭危機將加劇這一進程。