神舟十三號｜太陽風暴頻發會否對返航造成影響？　專家這樣回應

神舟十三號三名航天員翟志剛、王亞平、葉光富已在軌工作近六個月時間，即將返回地球。惟近日頻發的太陽風暴，會否對航天員返航帶來影響，令人們產生擔憂和關注。



神舟十三號即將返程地球。（中國載人航天工程辦公室）

太陽風暴，天文學上有專有名詞為「日冕物質拋射（coronal mass ejection）」，是指太陽在黑子活動高峰階段產生的劇烈爆發活動，爆發時釋放大量帶電粒子形成高速粒子流，並向宇宙外噴射。

其主要影響包括，使電磁場發生變化，引起地磁暴、電離層暴，並影響通訊，特別是短波通訊；對地面電力網、管道發送強大元電荷，影響輸電、輸油、輸氣管線系統的安全；影響運行的衛星；氣溫增高等。

近期，太陽風暴頻發，包括3月28日，太陽爆發了11次C級小耀斑、6次M級中等耀斑，並伴隨產生了日冕物質拋射；3月31日，太陽活動區12975再次爆發X1.3級耀斑，是次太陽風暴令北美和南美洲受到較嚴重影響，上空電離層發生明顯變化，造成大面積短波通訊異常。

3月28日的太陽黑子。（Solar Dynamics Observatory）

受到太陽風暴影響，中國氣象局國家空間天氣監測預警中心監測到，4月10日11時至14時發生大地磁暴，目前太陽風速度在500公里/秒左右波動。預計地磁暴過程仍將持續，可能出現小到中等地磁暴。而今年2月，SpaceX部署的一批49顆「星鏈」衛星由於受地磁暴影響損失慘重，40個衛星報廢。

對此，中科院紫金山天文台研究員季海生表示，「這次風暴是出乎意料的，因為沒有大的太陽活動」，主要產生原因或許是兩天前撞擊地球磁場的「火焰峽谷」日冕物質拋射。

亦有不少人擔憂，太陽異常活躍，會否對即將返航的神舟十三號造成影響，季海生指，「他們待在航天艙裡面，沒事的」，接下來可能會有一些小的太陽風暴，但是應該會有安全窗口讓3位航天員平安返航。