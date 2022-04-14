新冠肺炎｜張伯禮：本輪疫情持續時間或較長　五一能否出行難預判

內地新冠肺炎疫情形勢嚴峻，上海市的感染者數量連日創新高。針對疫情走勢如何，疫情能否在五一勞動節前受控，中國工程院院士張伯禮、復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑日前就此作出解說。



胡必傑接受《上觀新聞》採訪時稱，Omicron傳播率超強，潛伏期、病情初期病毒載量也非常高，相比2020年新冠病毒原始株，Omicron同期載量增加了100至1000倍，感染機率也因此指數級增加。目前，上海新一輪核酸篩查已實現「應檢盡檢」，將潛在的無症狀感染者找出來，核酸篩查的頻度、密度也持續增加。

《健康時報》根據各地通報梳理發現，2021年上半年國內發生的6輪局部跨地區傳播的新冠疫情中，從首宗本地確診病例出現到疫情有效控制，本地確診病例零新增，每一輪疫情用時長短不一，用時最短僅13天，最長為34天。

張伯禮表示，目前的疫情呈現多點散發及局部規模性暴發的形勢，這是由致病毒株特點和防控措施技術進步所致，以往規律不一定適用於本輪疫情的反彈，持續時間可能較以往長，具體不好做預判，但相信一定可以做到動態清零，「目前關鍵是要堅定信心，協力奮鬥，盡快控制住疫情蔓延趨勢」。