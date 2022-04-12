上海疫情｜建「智能方艙」機械人進駐　更動用生命探測儀防外逃？

上海疫情持續嚴峻，大批染疫民眾需要入住方艙醫院，防疫資源緊張問題備受關注，當局也在防疫工作中注入智能化，試圖緩解日益加劇的人手壓力。

歷經連夜數日搭建的臨港方艙醫院，於日前全面交付啟用，主打「智能方艙」，投入啟用近300部各類機械人來提供服務。內地網絡更傳出，上海市動用生命探測儀來防範民眾「外逃」。



據澎湃新聞報道，臨港方艙設計床位1.36萬個，容納3800名醫生、1500名保安保潔等工作人員，投入並應用近300部各類機械人「小白」，覆蓋室內外物流、配送、消殺等剛需場景，與「大白」（防疫人員）協同工作，是首次實現方艙醫院多種類機械人規模化、體系化部署和實戰應用。

報道介紹，8輛「行深智能無人物流車」負責方艙的部分運輸任務，包括核酸樣本、醫療物資、生活物資、藥品、醫療廢棄物的無接觸轉運，每輛每日平均可承載近400件物品的運力。該車具備L4級自動駕駛，車裝載激光雷達、毫米波雷達、攝影鏡頭等多感知感測器定位等核心技術，實現高精度定位，自動在方艙醫院內行駛，適應各種非平坦道路。

254部「配送機器人」穿梭在臨港方艙的各個區域，負責患者一日三餐的餐食取送、醫生藥品投遞、生活廢物回收等。在一次配送8份餐食的情況下，8部機械人30分鐘內可配送360份餐食；至於醫療物資和生活用品定點發放，則精準配送到床位，確保大部分病患半小時內領到餐。

15部「鈦米消殺機器人」集成超乾霧化消毒液、紫外線消毒、等離子空氣過濾等多種方式，針對環境物表和空氣執行自主移動式多點高水平消毒。

報道指，近300部機器「小白」都有一個統一的「大腦」，透過統一數據平台集中管控以及監測艙內實時數據。這座「智能方艙」的經驗，亦將複製推廣到上海國家會展中心方艙等其它方艙醫院。

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方艙工人回鄉遇阻 「生命探測儀」阻外逃？

上海市最大方艙醫院—國家會展中心（上海）方艙醫院首批6748個床位日前交付，但建造方艙的5000多名工人昨返回江蘇、安徽及湖北等地時，除湖北安排接收隔離，其他地方政府防疫人員拒絕自上海返回的人員入境隔離。除了暫不允許援建方艙的工人返回，傳出當局為遏止疫情，用生命探測儀組織民眾「外逃」，消息一出引發熱議。

有傳媒報道指出，方艙醫院建成後，5000多名來自各地的國企「中建二局」工人陸續返回原地。據知情人士在網絡發帖求救，援建方艙的工人多數都被地方政府「拒收」。包括江蘇援建突擊隊、安徽援建突擊隊等援建人員，被地方防疫部門拒絕接收安排隔離。

除了不准援建方艙的工人返回，在上海通往各省的高速路，有些路段為了防止大貨車攜帶上海人員出城，還使用生命探測儀。在滬蓉高速公路無錫段北部的首個卡口「玉祁」出口，近日已使用生命探測儀檢查由上海出發的車輛。

9日微博流傳影片，兩名身穿防疫人員的男子，帶生命探測儀站在高速公路旁，一輛卡車停在防疫人員前；其中一名防疫人員拿生命探測儀在卡車前站定，另一人則拿著顯示器確認卡車內是否有民眾躲藏。

不少網民看到這影片覺得太誇張，但也有人覺得「就該這麼做」、「就是防治外溢啊，崑山就是這樣停下來的」。

上海市嚴格防疫，陸續出現多宗已解除醫學觀察人員被拒絕回家的案例，上海市官員10日表示，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔。