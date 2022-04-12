上海疫情｜感染人數由2.5萬降至2.2萬拐點出現？ 專家：初見曙光

上海的疫情持續，昨日（11日）新增22348宗無症狀感染者，較前一日有所減少。官媒《人民日報》旗下的《健康日報》報道指，這是自4月以來，上海的無症狀感染者首次出現下降，有專家表示這是「初見曙光」。



上海11日新增22348宗無症狀感染者，較前一日有所減少。（新華社）

據上海衛健委通報，上海10日新增26087宗本土感染，包括914宗確診個案及25173宗無症狀感染者；而11日就新增23342宗本土感染，包括994宗確診個案及22348宗無症狀感染者，較前一日新增數略有下降。

對於上述數據是否反映上海今波疫情出現拐點？上海國家中醫緊急醫學救援隊執行隊長、上海龍華醫院急診醫學科主任方邦江表示，「這只能說是初見曙光」，波峰出現後，勢必會有下降的趨勢，但是否代表上海疫情出現拐點，還有待進一步觀察，看後續新增個案是否會出現持續性下降。

方邦江又指，上海大面積地核酸檢測排查已經覆蓋到全體居民，並且是反覆多輪次地複核，「在這樣的背景下，這個數字是真實的，可信的，可以說目前上海疫情正處於黎明前的黑暗。」因此，他表示，對上海本輪疫情即將取得勝利是充滿信心的。

另外，武漢大學中南醫院副院長李志強表示，現時上海的新增感染者大部分是在管控人群中發現的，「說明不會在社會面造成太大的傳播風險。」李志強又指，目前上海每天核酸檢測後，對感染者都是應收盡收，但是具體趨勢變化，要看明天和以及接下來的新增數據，如果持續下降才能明確疫情走向。