極端天氣｜四川安岳遭13級大風吹襲至少20人傷　街頭一片狼藉

受較強冷空氣影響，四川安岳周一（11日）晚遭遇強對流天氣，極大風速達13級。氣象部門介紹，這是當地有氣象記錄以來最大的風速值。

截至周二（12日）早9時許，此次強對流天氣造成至少20人受輕傷，目前已有16人離開醫院。



據四川安岳縣委宣傳部消息，11日晚8時至晚11時，安岳縣出現短時強降水且伴有大風、冰雹，縣城區降雨量達91.7毫米，極大風速13級，風速每秒達37.4米，部分區域出現內澇、房屋受損、行道樹和構築物倒塌等情況。

受災害影響，當地合共約1萬人不同程度受災，人員輕傷20人，其中16人已離院，直接經濟損失563.73萬元人民幣。其中，農作物受災面積約300公頃，房屋倒損共103間。另據中央氣象台實時氣象數據顯示，11日晚11時，安岳縣單小時降水量達到66.2毫米，同時段降水量居全國第一。

據網傳影像顯示，街道上，有車輛被淹沒在積水中；還有建築物倒塌掛在旁邊的樓上；也有居民在陽台上發現許多如雞蛋般大小的冰雹。

事發後，有當地居民表示從未見過如此大的風；亦有網傳聊天截圖稱，安岳東井溝樓頂一家三口被「吹不見了」、「城管在東井溝到處找屍體」。其後官方闢謠指，經消防、公安、街道辦及社區排查，截至當時未發現一家三口被吹走的事。

此外，重慶主城區12日凌晨也遭遇狂風天氣，街頭樹木被吹斷。重慶氣象台此前發布「暴雨藍色預警信號」，預計12日0時至18時，潼南區、合川區、渝中區、九龍坡區等地區將出現暴雨，並伴有雷電、大風、局地冰雹等強對流天氣。