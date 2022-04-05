有片｜四川婦盜竊潛逃14年　被捕時淡定打麻雀　網民：牌友嚇到了

撰文：梁子傑
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14年前，四川廣元蒼溪縣女子趙某在西藏盜竊30萬元（人民幣．下同）現金，為逃避刑罰，她一直更名換姓、居無定所，至近日終被蒼溪縣公安局拘捕。

內地傳媒《鐵驥視頻》報道，趙某盜竊後潛逃14年，一直被西藏警方以盜竊罪上網追逃。近日，蒼溪縣公安局認真梳理、深入研判網上追逃信息後，終於找到線索。

3月28日，警方在閬中市一間茶室拘捕趙某。警方到場時，趙某正在茶室淡定地打麻將，更兩度隱瞞自己的真實身份，在警員表明身份及要求她出示身份證後，趙某才報上其真實姓名，更直言知道警方找上自己的原因。目前，趙某已被警方刑事拘留。

事件引起網民熱議，有人認為趙某明知自己是逃犯，為何還能外出正常社交，更不解14年來都沒有人發現趙某是逃犯，直言「這也太離譜了吧」。

網民睇法：

14年了，她自己都忘了自己盜竊了

好神奇，逃離14年都沒有人發現她是逃犯嗎？這也太離譜了吧

這個女的心也挺大的。居然還潛逃14年還能淡定玩麻將

怎麼做到可以這樣無所畏懼的打麻將的，真的是無語了

終於還是落網了，這十四年應該也過得不是那麼舒坦吧

旁邊的牌友估計被嚇到了

2008年30萬可是一筆巨款，可以在二三線城市買套房，而且是在西藏盜的。

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