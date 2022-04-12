時隔8個月！內地再發放遊戲版號　45款國產遊戲獲批准　未見騰訊

時隔263天，近8個月之久，國家新聞出版署4月11日宣布恢復國產遊戲版號核發，共45款遊戲獲得版號，其中9成是手遊，消息發布後，12日中概遊戲概念股也全面上漲。



4月11日晚，國家新聞出版署正式公布4月國產網絡遊戲審批信息，共45款國產網絡遊戲獲批。37款移動端遊戲，5款客戶端遊戲和2款休閒益智類手遊，1款Switch遊戲。百度、吉比特、心動網絡、三七互娛均有遊戲在列。中概遊戲概念股逆市走高，嗶哩嗶哩漲7.23%，網易漲2.12%。

《證券時報》介紹，版號相當于遊戲產品上線運營的「通行證」，在遊戲行業，版號發放問題一直備受關注。據了解，這是自去（2021）年7月22日以來，國家新聞出版署首次下發遊戲版號，總共時隔263天。此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括百度《進擊的兔子》、三七互娛的《夢想大航海》、西山居的《劍網3緣起》等，不過並沒有騰訊或網易旗下的遊戲或批准。

此前，市場研究機構Sensor Tower發表報告，2022年首季全球手機遊戲收入達210億美元，按年下跌7%。騰訊旗下《王者榮耀》首季收入達46.7億元人民幣，位居榜首；同屬騰訊的《絕地求生》則以40.9億元人民幣，排名第二。至於米哈遊的《原神》則排名第三，收入達35億元人民幣。

騰訊旗下企鵝電競6月將終止營運

此外，內地近年加強對網絡直播平台的監管。騰訊控股旗下遊戲直播平台「企鵝電競」4月7日發布退市公告指出，由於業務發展策略的變更，其網頁端、App端、微信小程式等，以及企鵝電競直播助手網頁端、App端等相關產品將於6月7日23時59分終止營運。在消息發布前，已有多位人氣電競主播宣布離開企鵝電競。