上海疫情｜中疾控回應「無症狀居家隔離」建議：有傳播和重症風險

近期上海疫情嚴峻，醫療資源也十分緊張，雖然不少專家學者和網民建議，當局應准許無症狀感染者甚至輕症患者居家隔離，但官方仍然堅持感染者集中隔離的路線。

國務院聯防聯控機制周二（12日）記者會上，中國疾控中心回應「無症狀居家隔離」的建議，表示這做法有傳播疫情、個案演變重症等風險。



中疾控流行病學首席專家吳尊友表示，當診斷一個人為無症狀感染者的時候，其中有一部分人很可能是確診個案的潛伏期，觀察一段時間以後會出現症狀，甚至會發展成重症，如果不能及時發現，及時接受治療，還是會出現風險。

他表示，某個時點發現的感染者中，有一部分不是「真正的無症狀感染者」，而是確診病例的潛伏期，也就是說「無症狀感染者」居家隔離還是有風險，表現在兩個方面，一是可能繼續把疫情傳播擴散，二是其本人如果不能及時發現病情進展，可能錯過最佳治療時期、發展成重症，甚至威脅生命。

吳尊友表示，無症狀感染者居家隔離仍有風險。（資料圖片）

吳尊友認為，集中隔離有三方面優點，一是所有集中隔離觀察的無症狀和輕症個案都是感染者，不會交叉傳播造成擴散，二是集中隔離期間可接受中醫藥治療，提高免疫力、防止演變成重症或危重症，三是集中隔離期間若病人向重症發展，能及時發現和轉診。如果出現輕症和無症狀感染者，要盡可能把這些人集中到定點隔離點去隔離觀察。

對於部分陽性感染者目前來不及或者暫未轉運隔離點治療，因而居家的人士，吳尊友說，這段期間還是要注意做好個人防護，減少傳染給家人、鄰居及小區的風險。要做到減少家庭內的傳播，感染者最好單獨居住一個臥房，不和其他人同住，最好有獨立廁所，不和家人共同進餐、交流談心。

吳尊友表示，感染者家庭要進行及時對居住環境和廁所消毒，其與家庭成員不能抱僥倖心理串門、聊天，堅決杜絕在小區內的活動和與人交流。在病人沒有轉移出去或者轉移後一段時間，整個樓宇和小區都封控管理，各家各戶都是居家隔離，不許外出，每個人都要遵守封控管理階段以及健康監測階段足不出戶的規定。

衛健委：繼續堅持「動態清零」不猶豫、不動搖

針對「清零」、「共存」兩種路線的討論，國家衛健委新聞發言人米鋒在會上稱，當前，疫情仍在高位運行，波及范圍進一步擴大，防控正處於關鍵緊要時期。要繼續堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖，堅定信心，更加堅決果斷，把各項防控措施落實到每一個環節。

他指，要以快制快，加快核酸檢測、方艙醫院建設、感染者收治，盡快阻斷社會面傳播。要強化風險管控，快速篩查，找出潛在傳染源，及時轉運隔離。要切實保障好群眾基本生活和就醫購藥需求，積極幫助排憂解難。