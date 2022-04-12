疫情｜廣州：形勢整體可控　不排除有未發現隱匿傳播鏈

廣州疫情升温，當地宣布自11日（周一）起，市民非必要不離穗，確需離穗憑48小時核酸陰性證明。

廣州當局12日（周二）表示，11日傍晚6時至12日下午3時，廣州新增13宗新冠病毒陽性感染者，均與此前公布的病例或聚集性疫情發生的場所相關聯，傳播鏈條比較清晰，疫情形勢整體可控。

當局又稱，雖然前兩天已經啟動了一次全員核酸篩查，但目前不排除仍有未發現的隱匿傳播鏈。



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據南方財經報道，12日下午，廣州市舉行疫情防控新聞發布會。當局表示，從現有的流行病學調查資料來看，此次疫情最初被發現時，已經隱匿傳播了一段時間。雖然前兩天已經啟動了一次全員核酸篩查，但目前不排除仍有未發現的隱匿傳播鏈。當前防控形勢仍存在一定的不確定性，接下來幾天非常關鍵，

當局稱，開展區域核酸全員篩查仍是盡早發現潛在病例和潛在傳播鏈條、肅清可能存在隱患的有效手段。當局表示，廣州將持續開展重點地區的核酸檢測。

當前廣州各區的全員核酸檢測仍在進一步推進。12日，廣州天河區啟動了第二輪全區居民（含外來人員）全員核酸檢測工作，白雲區則開展了第四輪（部分街道第五輪）檢測工作，另外，從化、增城、花都等區的核酸檢測工作也仍在進行中。