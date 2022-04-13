內地疫情｜多間官媒再強調堅持「動態清零」：一時不便是為大家好

上海疫情確診病例數字仍處高位，同時防疫帶來的經濟和社會影響也備受關注，多間官媒紛紛發表評論文章，再強調要堅持「動態清零」不動搖。



一時不方便，是為了大家好

新華社4月12日發表題為《堅持「動態清零」，打贏抗疫硬仗》的文章稱，始終把人民生命安全和身體健康放在第一位，堅持「動態清零」，這是判斷中國抗疫成效的首要標準。

文章稱，一直以來，中國努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

文章稱，局部地區被管控，一時不方便，是為了大家好。一地堅守住，是為了更多地方的平安。堅持「動態清零」，真正防得住，才能最大限度降低疫情衝擊，才能盡最大可能實現更好發展。

錯失抗疫時機導致疫情傳播面擴大

此外，《人民日報》也發表題為《「動態清零」是我國當前抗擊疫情的最佳選擇》的文章稱，對兇猛疫情採取嚴格防控措施，難免會對經濟社會發展、人民生產生活造成一定的暫時影響。

文章稱，推進疫情防控，要算眼前賬，更要算長遠賬。短期來看，因為疫情防控，一個地方經濟社會、群眾生活確實會受到影響，但從一個國家、一個整體來看，防止疫情擴散，換來的是更大範圍、更廣泛的百姓正常生產生活，是更加寬鬆、穩定的經濟社會發展環境。

文章稱，如果錯失抗疫的最佳時機，導致疫情傳播面擴大，付出的代價會更高，對經濟社會和人民健康造成的損失會更大。

「一時不便」是為了「長康久健」

新華每日電訊也發表了題為《堅持「動態清零」，「一時不便」是為了「長康久健」》的文章稱，兩年多來，中國一直在思考：如何用更小成本在更短時間內控制住疫情，減少疫情對經濟社會發展、人民生產生活的影響。

文章稱，不能否認的是，當下人民群眾的生產生活存在諸多不便，但這些短時的「陣痛」都是為了實現更穩固的「長康久健」，讓經濟社會發展更可持續，讓人民生活更美好更幸福。