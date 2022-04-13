疫情｜浙江高校現兩宗確診個案　逾三千師生深夜撤至隔離點

4月12日，浙江萬里學院錢湖校區發現一宗新冠病毒初篩陽性感染者，為在讀學生。該校立即作出相應措施，自下午4時起撤離師生員工到隔離點。

據介紹，該校已撤離3187名學生，教師及家屬179人。截至今日（13日），錢湖和迴龍兩個校區共計20179名師生員工已接受核酸檢測，結果全部為陰性。



《錢江晚報》報道，昨日下午4時，浙江萬里學院錢湖校區西門已拉起警戒線，多名穿上防護衣的警員和安保人員值守。在西門靠北的教師宿舍區，門外堆有不少包裹和外賣，有保安負責與鐵門內的人員核對外賣信息，再將外賣拿給他們。

在學校操場上，大批學生正排隊做核酸檢測。該校學生透露，昨日上午9時，所有師生都收到學校通知會全校封閉管理，學生留在寢室不可外出，三餐由學校安排配送，但有上8點課堂的學生就被隔離在教室。

前述學生稱，下午2時才收到學校派發的飯盒，晚上則收到肯德基，「我們學校的餐飲店很多，肯德基，麵館都有，盒飯是學校食堂做的」。她表示，學校最近因疫情已封閉多天，明天會改為網課。

據了解，該校的錢湖校區昨日發現一宗新冠病毒初篩陽性感染者，為在讀學生；今日凌晨，在集中隔離點發現一宗新冠病毒初篩陽性感染者，為前述病例的密切接觸者，同是在讀學生，實習於寧波某科技公司。

從昨日下午4時起，該校開始撤離師生員工到隔離點，首批轉移342人，全部為首宗陽性感染者的同幢宿舍樓的學生。隨着第二宗陽性感染者的發現，相關密接師生需要徹夜轉移到隔離點，不少學生都匆匆忙忙準備行李和生活用品，乘坐大巴車離校。

除此之外，寧波大學昨日公布，有教師在居住社區核酸檢測中初篩陽性，已採樣送寧波市疾控中心覆核。自昨日8時起，該校實行靜態管理。