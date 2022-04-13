上海疫情｜歐陽娜娜援助抗疫　台網民炮轟：怎麼沒見給台灣捐

上海新冠肺炎疫情持續，演藝界紛紛援助抗疫，其中，台灣藝人歐陽娜娜此次通過基金會捐贈物資再次引發兩岸熱議。



在網友曬出的照片中，一箱醫用一次性防護服和一袋口罩上均貼着「馳援上海，防疫物資——歐陽娜娜捐贈」的字樣。4月10日晚，上海一基金會微博發文證實，歐陽娜娜捐贈的首批社區愛心防疫包正陸續送至上海25個社區，物資包含防護服、防護鞋、口罩、防護面屏。

歐陽娜娜的舉動獲得了大陸網友點贊。但台媒「三立新聞網」發文暗諷歐陽娜娜「正能量的藝人」身份，並稱大陸網友「曬照狂贊」歐陽娜娜。亦有台灣網友稱，「原來捐個物資就可以被說正能量藝人」，還質問「怎麼沒見歐陽家疫情期間給台灣捐」，更有人稱，歐陽娜娜「別回台灣」。

歐陽娜娜出生於台灣，父親是曾擔任國民黨文傳會副主委、國民黨發言人的前台北市議員歐陽龍。她因主力在中國大陸發展，且曾多次發表被指是「親共」的言論，而屢遭台灣輿論批評。歐陽娜娜曾因發文慶祝中共建黨100周年在台灣網絡引發爭議。

而在擁有240年曆史的法國奢華珠寶品牌Chaumet，在Facebook專頁和官方微博宣佈歐陽娜娜成為品牌大使後，也曾引起許多台灣網民炮轟「變成中國便宜貨的形狀」。