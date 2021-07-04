法國珠寶名牌Chaumet宣布歐陽娜娜代言　惹台網民炮轟後刪帖

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-04 15:20

擁有240年歷史的法國奢華珠寶品牌Chaumet，在Facebook專頁和官方微博宣布歐陽娜娜成為品牌大使，隨即引起許多台灣網民炮轟「變成中國便宜貨的形狀」。Chaumet隨後刪除這篇帖文，但保留了微博上發布的代言消息。

Chaumet官方Facebook專頁上周五（2日）發布一則帖文，宣布歐陽娜娜成為品牌大使，並稱呼她為大提琴手，搭配了數張歐陽娜娜在舞台上演奏大提琴的照片，身上佩戴的 Chaumet標誌性的Joséphine高級珠寶系列。

然而，專頁上的帖文發布不到一日，便引起許多台灣網民的反對留言：「瞬間變成中國便宜貨的形狀」、「不會吧！質感整個差掉了」、「最糟糕的代言人，超笨的選擇」、「不想支持了」、「整個質感降超低」。隨後，Chaumet下架了該篇帖文，但保留微博上的代言消息。

Chaumet 於 2019 年上半年時宣布韓星宋慧喬為品牌亞太區形象大使，至今超過兩年的時間。在台灣網民的留言中，也出現「還我喬妹」、「我寧可要宋慧喬」等言論。

宋慧喬自2019年起擔任該品牌亞太區大使。（Chaumet）

現年21歲的歐陽娜娜出生於台灣，父親是曾擔任國民黨文傳會副主委、國民黨發言人的前台北市議員歐陽龍。她因主力在中國大陸發展，且曾多次發表被指是「親共」的言論，而屢遭台灣輿論批評。日前，歐陽娜娜發文慶祝中共建黨100周年，再度在台灣網絡引發爭議。