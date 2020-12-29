曾遭陸委會批淪為統戰工具　歐陽娜娜等藝人將於官媒跨年晚會表演

元旦來臨在即，據「央視文藝」微信公眾號消息，中央廣播電視總台將在周四（31日）晚推出多個節目共迎新年，屆時將有數十名港澳台藝人參加總台多場迎新年盛典，包括張智霖、王祖藍、容祖兒、鍾鎮濤等香港藝人，以及曾因登上央視「十一」晚會而受非議的台灣藝人歐陽娜娜。

在跨年之夜，眾多港澳台藝人與內地藝人會在《啟航2021——中央廣播電視總台跨年盛典》一同演出，當中《啟航看中國》作為開場歌舞唱出青春與活力；胡杏兒與黃夢瑩、祝緒丹唱響《我和2035有個約》，表達向美好未來攜手共進的期願；李雲迪與歐陽娜娜以器樂彈奏訴說《春天的故事》，見證日新月異、全速前進的中國；王祖藍、王耀慶、關曉彤與麥嘉欣則會合唱《我和我的祖國》。

在《2021新年音樂會——揚帆遠航大灣區》，會由交響與合唱《我的祖國》拉開演出序幕，鍾鎮濤、夏利奧、楊宗緯、張也等十多位港澳台藝人與內地藝人會攜手共高歌，另外張智霖的《同舟之情》、合唱《蓮成一家》表達香港及澳門回歸後，港澳同胞與祖國同舟共濟的真情；周筆暢、容祖兒與夏利奧合唱《共同家園》，陳小春與尹正合唱《友情歲月》，傳達同根同源的血脈之情；伍燕、李治廷與黃俊英則會融入多種嶺南文化元素，以粵語說唱《講古》。同時，中央廣播電視總台音樂之聲年終盤點特別節目《樂!2020》，將邀請王嘉爾、荒井十一等香港新晉歌手做客直播間。

兩岸關係緊張之際，近期不時有台灣藝人因出席央視的晚會獻唱而在台灣引發爭議。例如今次將在跨年之夜演出的歐陽娜娜，早前曾登上央視十一國慶晚會獻唱《我的祖國》。台灣行政院長蘇貞昌事後表示；「台灣是民主的國家，所以任何人都有可以選擇工作的自由、言論自由、唱歌自由，不過台灣也是法治國家，任何人都不能違背法律規定，否則將依法處置。」

圖輯｜歐陽娜娜、張韶涵等藝人在央視登台（點圖放大）：

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台灣陸委會亦曾呼籲台人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。大陸國台辦發言人馬曉光回應時則表示，民進黨當局對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，是欲加之罪何患無辭。

（綜合報道）