上海疫情｜商務部：組織11省展生活物資保供　累計供應米麵850噸

國務院聯防聯控機制今日（12日）召開記者會，介紹了做好疫情期間生活物資保障供應情況。國家衛健委表示，已從全國16個省份調派醫務人員4萬餘名，以及每日238萬管核酸檢測的能力支援上海。



國家衛健委表示，已從全國16個省份調派4萬餘名醫務人員支援上海。（新華社）

另外，對於商務部對疫情重點地區生活物資保供做了哪些具體措施，消費促進司副司長李黨會表示，4月11日，內蒙古、浙江、福建、江西、山東、河南、湖北、四川、廣西、雲南、寧夏等11個省份，已累計向上海供應蔬菜1.8萬噸、米麵850噸、肉蛋500噸。還無償支援了蔬菜、水果、牛奶、麵包、罐頭等食品5400多噸。

李黨會續指，商務部指導、推動上海市有關部門，建設生活物資運送的中轉站，主要為了便利供上海的物資一定要零接觸配送的轉運。在有關部門，江蘇省和浙江省的大力支持下，目前建成江蘇崑山、浙江平湖、上海西郊國際三個物資運輸零接觸中轉站，目前運轉平穩。

針對上海方面，商務部組織了11省開展聯保聯供。（新華社）

李黨會說，針對部分城市出現的最後一公里，最後一百米物流不暢，配送不到等問題，商務部在總結以往有些省份封控管理區保供經驗的基礎上，及時複製推廣，比如說遼寧等地抗疫保供的新經驗、新做法。