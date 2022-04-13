台藝人稱在上海一天只能吃一餐？　國台辦：他基本生活保障無問題

國台辦周三（13日）上午舉行例行新聞發布會，會上有記者提及上海疫情嚴峻，近期有當地台灣人反映生活受封控影響，如有台灣藝人提到「一天只吃一餐」，詢問當局會提供哪些協助等。對此發言人馬曉光表示，市台辦已專門打電話與當事人聯絡，對方的基本生活保障沒有問題。



馬曉光表示，對於台胞個人因疫情防控而受到的生活影響，市台辦積極協助解決急難救助事項，包括協調捐贈與配送物資。至於上述提到的台灣藝人，市台辦專門打電話與他聯絡，詢問生活上有何需求，他表示居委會都有發起團購，自己能買到，也收到了市裡統一配送的應急保供蔬菜，「他的基本生活保障沒有問題」。

而對於台企，馬提及，目前上海台資企業生產經營總體穩定。對部分台企暫時出現的物流不暢等問題，市台辦專門協調有關部門出具企業證明、通行證等，幫助台企最大限度減少疫情帶來的影響。

自上海現封城消息，便陸續有當地台灣藝人的動態傳出。據《聯合報》報道，受困上海的知名流行音樂作詞人、作曲人、唱片製作人黃國倫與其主持人妻子寇乃馨只能待在長租的公寓式酒店房間，雖然因直播帶貨的關係，房間堆滿商品，不缺物資，但就缺乏生活空間，寇乃馨自嘲與黃國倫猶如住在貨倉中相依為命的隔離人生。黃國倫則透露自己瘦了13公斤，「是不是大家以為我快要餓扁了？」他解釋，自己本來就力行減肥一段時間，加上隔離，「最近真的一天只吃一餐，而且盡量不吃太飽。珍惜食物，感恩現有」。

另外，男星彭于晏此前被曝出門領物資或是接受核酸檢測，並曾親切地和檢測人員合照。在上海定居的金鐘視帝、70歲的老戲骨李立群亦拍片曝光居家生活，坦言由於封得比較突然，他訂菜也來不及，只能透過團購的方式採買食物，但並不是想買什麼就可以買到。不過李也稱讚區政府，指其都會挨家挨戶送食材，還叮嚀：「糧食得細水長流的吃。」