新冠肺炎｜每斤1.3元購入薯仔賣6元　北京商戶被控哄抬菜價罰10萬

在位於北京市東城區的北京日易晶盛菜市場內，一個商戶將每斤1.3元（人民幣，下同）購入的馬鈴薯，最高提價到每斤6元來賣。東城區市場監管局表示，該商戶哄抬價格，是違法行為，擬對其罰款人民幣10萬元以上。

北京新發地聚集性疫情發生以來，市場監管部門加強打擊哄抬菜價等行為。(中新社）

中共北京市委機關報《北京日報》17日（周三）報道指，新發地聚集性疫情發生以來，本市各級市場監管部門把蔬菜等生活必需品價格監管作為重中之重的工作來進行，加大檢查次數，嚴厲打擊違法行為。自6月13日以來，累計出動執法人員5242人次，檢查商戶5590戶，立案7件。

6月15日，東城區市場監管局接獲舉報，對位於北京日易晶盛菜市場內個體工商戶郭某某的價格違法行為立案調查。經查，郭某某於6月10日以1.3元/斤的價格購入馬鈴薯1100斤。6月11日至14日，分別以5元/4斤、2元/斤、2.5元/斤的價格將馬鈴薯分等級進行銷售。6月15日，將剩餘150斤馬鈴薯價格提高至3元/斤和6元/斤分等級進行銷售，進銷差價率分別達到130.77%和361.54%

報道指，該行為屬於《中華人民共和國價格法》第十四條第（三）項所列行為，涉嫌構成哄抬價格。疫情期間，郭某某以較高進銷差價率銷售馬鈴薯，推動價格過高上漲，性質惡劣，情節嚴重。東城區市場監管局依據《價格法》、《價格違法行為行政處罰規定》等規定，對郭某某哄抬價格的行為，擬作出10萬元以上罰款的行政處罰。