內地近百隻家貓食用貓糧後死亡　品牌信元發育寶：不會逃避責任

據網民日前爆料稱，家中貓咪食用信元發育寶「饕餮」貓糧後出現食慾不振、精神不好等症狀，之後接連死亡。事件引發愛貓之人高度關注，死亡貓咪已達近百隻，消息周三（13日）登上微博熱搜。對此信元發育寶發布第一階段處理方案溝通函，稱未找到發病機制、原因，但已成立緊急救治應急基金，強調不會逃避責任。



消費者徐女士透露，自己早前在品牌官網旗艦店購買1月8日生產批次的貓糧，並在3月初給貓咪餵食，可是愛貓隨即在月底出現食慾不振問題，經醫院檢查，顯示肝臟受損嚴重。4月6日，貓咪更出現小便失禁、呼吸困難等，隨後在送醫途中死亡。徐女士稱，她之後陸續發現類似情況還發生在數十個家庭上，他們的貓都是在食用該生產批次的貓糧後出事。

據統計，目前共收集90人信息，涉及239隻貓，其中搶救無效死亡95隻，重症醫院治療73隻，中度症狀33隻，輕度症狀26隻。信元發育寶養寵研究社微信號周日（10日）向愛寵、寵物主、合作夥伴道歉，表示完全理解寵物主的情緒與心情，已通知相關客戶下架並暫停該品銷售、將廠內取樣及部分客戶回樣送至第三方檢測機構再次檢測、無條件退款或更換其他產品。

周三，信元發育寶微博再發布《關於『饕餮成貓糧』事件第一階段處理方案溝通函》，表示發病機制、造成原因都仍未明，惟公司會持續努力，透過寵物醫學與食品科學來找出真正成因，並指救治貓咪是目前首要要務，公司已於前一日與大型診療機構建立起聯繫，在此收治的案例將由貓科專家組評估治療方案後，由緊急救治應急基金承接後續治療費用，「已經發生的事情，信元不會逃避責任，而未知的問題風險，我們不會放棄找尋」。

今次已非信元產品首次出現問題，去年2月，《消費者報導》向權威第三方檢測機構送檢14款主流的國內外全價成貓貓糧，其中信元發育寶成年期全價貓糧菌落總數達到87000CFU/g，超標7.7倍，一經食用，貓咪可能會出現腹瀉、嘔吐等症狀。官網顯示，信元發育寶來自台灣，母公司為1970年成立的信元集團。其以生產寵物藥品起家，並在1979年成立寵物部門。1998年，信元集團進入大陸市場發展。2019年，信元集團總經理施軍輝曾表示，公司想成為「寵物界的雅培」。