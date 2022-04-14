上海封城回歸以物易物時代　1隻貓換3個橙　最搶手是它幾乎當金使

上海封城持續，許多居民的物資都消耗殆盡，於是不少人開始跟鄰居「以物易物」，但令人想不到的是，有一名男子竟然用家裡貓咪的半小時「使用權」，跟鄰居換來了3顆橙子。



事件引起許多網友關注，將此事稱為「擼貓換橙」，還說貓咪已經成為了上海的「強勢貨幣」，甚至有人也打算把自家貓咪「推入火坑」來換取物資。

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這起事件近日在網路上曝光，一名網友表示，他的鄰居把貓咪拿來給他玩了半個小時，跟他換了3個橙子。事件很快在網路上傳開，許多人也把腦筋動到自己家的貓身上，打算派貓咪去換點水果回來，「馬上去隔壁敲門，換了3個雪媚娘」、「養貓千日，用在一時」、「好幾天沒吃到水果，我已經叫我家貓準備接客了」。

換到橙子的貓主人後來也接受媒體訪問，他表示，自己這一區之前就一直隔離著，大家的物資都已經消耗得差不多，所以鄰居們都會在群組裡以物易物：「跟我換的這個人，他買了一箱橙子，他就發訊息問有沒有人要交換，我就喊了，他問我有什麼吃的能換，我告訴他了，但他沒太大的興趣，說直接送我3顆吃好了。」

貓主人說，雖然鄰居說直接送他，但他還是有點不好意思，感覺必須回饋一點：「我就想到我有一隻貓，就問對方要不要『擼一下我的貓』，然後就把我的貓送去給他擼了！」貓主人強調，在家裡一個人的話真的會很難熬，有一隻寵物的話會好很多，「所以他就獲得了我貓咪半小時的使用權，我想這可能可以讓他的內心獲得一點安慰吧」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】