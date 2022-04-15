豪擲近5億進軍房地產後　河南少林寺方丈釋永信退出股東行列

河南少林寺豪擲近4.6億元（人民幣．下同）買地引發外界關注後，河南嵩山少林寺方丈釋永信退出企業股東行列。



少林寺位於河南省登封市嵩山五乳峰下，是中國久負盛名的佛教寺院，也是少林武術的發祥地。(少林寺)

綜合4月15日報道指，河南少林無形資產管理有限公司發生股東變更，釋永信、釋永乾退出股東行列，退出前兩人分別持股80%、10%。

河南少林無形資產管理有限公司成立於2008年12月9日，法定代表人為釋永福，註冊資本為100萬元。公司經營範圍包括文化藝術交流、武術交流；文化演出及經紀服務等。該公司目前由中國嵩山少林寺100%控股。此外，該公司對外投資了16家公司，版圖涵蓋文化、旅遊、投資等領域，目前仍有7家公司為存續狀態，其中5家由其控股。

天眼查App顯示，目前，釋永信關聯社會組織或企業共13家，其中存續狀態的為6家。其為河南省佛教協會、鄭州市佛教協會、滎陽市洞林寺等法定代表人，同時任鄭州市開元寺建設管理有限公司執行董事兼總經理。

釋永信方丈。（少林寺）

1998年，釋永信成立河南少林寺實業發展有限公司（現已註銷），在其帶領下，少林寺開始不斷擴大商業版圖。其中，少林無形資管公司是少林寺的重要資產之一，也是少林寺商業化運作的重要平台。

而在稍早前的4月6日，鄭州以掛牌方式出讓了鄭東新區一宗商業、商務用地，河南鐵嵩數字科技有限公司（鐵嵩科技）以4.52億元競得。鐵嵩科技的兩大股東為河南鐵投綜合開發有限公司和河南沅翰實業有限公司（沅翰實業），持股比例分別為51%、49%。其中，沅翰實業的大股東為河南少林無形資產管理有限公司。