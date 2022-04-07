少林寺斥4.52億投鄭州地進軍房地產　內媒：方丈實控18家公司

少林寺不僅功夫好，也打進房地產。據內媒《時代財經》報道，河南鄭州土地市場昨日（6日）掛牌出讓鄭東新區一宗商業用地，鐵嵩科技以底價4.52億元（人民幣．下同）競得。

根據資料，沅翰實業持股鐵嵩科技49%，而沅翰實業最終受益人為嵩山少林寺方丈釋永信。



少林寺位於河南省登封市嵩山五乳峰下，是中國久負盛名的佛教寺院，也是少林武術的發祥地。(少林寺)

據內媒報道，該商業用地面積約3.82萬平方米，將建有演藝中心、展覽中心、文創辦公樓、酒店及服務型公寓。項目包括：一座約6000平方米演藝中心，一所約3000平方米的藝術館，一個約11000平方米的文創產業園，一家約18000平方米的國際五星級酒店，以及約19200平方米可外售的服務式住宅。

據工商訊息平台天眼查信息顯示，摘牌企業鐵嵩科技今年成立，註冊資本為4.52億元，經營演出、文創開發、園區管理、房地產開發。釋永信持股「河南少林無形資產管理」（少林資管）80%，「少林資管」持股「沅翰實業」70%，「沅翰實業」持股「鐵嵩科技」49%。釋永信為最終沅翰實業受益人。

釋永信方丈(少林寺)

天眼查信息顯示，釋永信目前實際控制18家企業，如「少林資管」。「少林資管」為少林寺資產，也是少林寺的商業平台。「少林資管」除管理少林寺資產，業務還包括文藝交流、武術交流，文化演出及經紀服務。

08年起，「少林資管」先後投資16家公司，最大單筆投資金額達1600萬元，總額近8000萬元，涵蓋茶葉、文化、旅遊等領域。

釋永信1998年成立河南少林寺實業發展有限公司後，不斷擴大少林寺商業版圖。釋永信推動少林寺商業化，業務橫跨文化、餐飲、藥品、服飾等領域。近年，釋永信註冊公司和商標，發展「功夫」經濟；在淘寶開店、售賣修禪練功用品，文創物品，託管其他寺廟。

少林功夫馳名中外，有「天下功夫出少林」的美稱。（少林寺）

內地分析師關榮雪指，市場認為少林寺文旅產業商業化，運營模式輕資產化，符合市場發展。去年河南提出，文旅文創成為河南支柱產業，因此，本次底價攬地貼合登封市發展，也縮減政府成本。雖然登封市發展限制少林寺的文旅產業，但少林寺商業化能讓文旅產業發展多元化。​​

少林寺官網顯示，釋永信1965年生於皖北，1981年（16歲）到少林寺出家，1987年接任少林寺管委會主任，1999年擔任少林寺方丈。