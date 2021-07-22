河南暴雨｜少林寺、商城遺址及龍門石窟覆土坍塌　文物本體無恙

河南7月17日起出現持續性強降水天氣，全省多區出現暴雨、大暴雨，國家文物局21日（周三）表示，河南部分博物館和考古工地有滲漏進水情況，多處全國重點文物保護單位、省級重點文物保護單位遭受不同程度水毀險情，其中鄭州商城遺址、龍門石窟、嵩山少林寺等地覆土坍塌，但文物本體暫時安全。



國家文物局又指，河南省各地文物部門全力搶險，採取多種措施進行抽排水作業，加大巡查、支護等工作力度，有序開展各項搶險救災工作，確保文物安全、人員安全。

內媒《封面新聞》21日報道指，鄭州3600年前商城遺址夯土部分倒塌。報道指，早在7月20日下午3時許，就有網友發布了一段影片，可以明顯看到商城遺址公園的部分夯土發生了坍塌，土城牆垮塌了，成噸重的巨石被沖到了路邊。

鄭州商城遺址又稱為二里崗遺址，位於鄭州市城市中心區，是中國著名的大型古代土城牆遺址，距今約3600年的歷史。有學者認為，這處小土坡是商代中期「仲丁遷隞」的隞都，屬商代中期，比先前考古研究的安陽殷墟年代更早，國內學術界普遍認為它可能就是商湯所建的亳都。

報道又指，一名在洛陽從事考古的人員表示，當地有個別考古發掘現場遭水淹沒。他又指，河南有部分遺址可能受損嚴重，主要是集中在鞏義、鄭州等地區，特別是鞏義，「因為鞏義那邊地勢很低，水基本上都在往那邊流」，因此水患較大，受到的影響更大。

這名考古人員最擔心的是「土遺址」。「土遺址」指的是以土為主要建築材料的具有歷史、文化、和科學價值的古遺址。他表示，「土遺址很可能會受到極大的衝擊。比如說鞏義的宋陵、鄭州的商城遺址，這類型的遺址不太好恢復，而且歷朝歷代都有沖刷，越來越小，反而是地面下的一般沒事」。